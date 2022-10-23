Aziza Qobilova - Неболей Adik remix (Баста, Zivert)
|Ijrochi:
|Aziza Qobilova
|Janrlar:
|Remikslar, Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|7 578
|Hajmi:
|3.47 MB
|Davomiyligi:
|03:53
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|23-10-2022
Qo'shiq haqida
Aziza Qobilovaning «Неболей Adik remix (Баста, Zivert)» (remiks). Janri: Remikslar; O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:53, sifati 128 kbps, saytga 2022-yil 23-oktabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 7 578 marta tinglangan. Aziza Qobilova ijrosida saytda jami 50 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Bor bolgim kelar Cover», «Man bu dunyoda Adolat ko'rmadim (Remix JamBeats)», «Ya la la la».
Aziza Qobilova - Неболей Adik remix (Баста, Zivert) qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.