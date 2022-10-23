Aziza Qobilova - Неболей Adik remix (Баста, Zivert)

Aziza Qobilova — Неболей Adik remix (Баста, Zivert)
Ijrochi: Aziza Qobilova
Janrlar: Remikslar, Pop musiqa
Yuklab olindi: 7 578
Hajmi: 3.47 MB
Davomiyligi: 03:53
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 23-10-2022
Skachat

Qo'shiq haqida

Aziza Qobilovaning «Неболей Adik remix (Баста, Zivert)» (remiks). Janri: Remikslar; O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:53, sifati 128 kbps, saytga 2022-yil 23-oktabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 7 578 marta tinglangan. Aziza Qobilova ijrosida saytda jami 50 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Bor bolgim kelar Cover», «Man bu dunyoda Adolat ko'rmadim (Remix JamBeats)», «Ya la la la».

Aziza Qobilova - Неболей Adik remix (Баста, Zivert) qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Remikslar» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00