Октябрь 2022
475 треков за месяц.
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
G'ayrat Xudaybergenov
Bilmading
03:14
Bunyodbek Sodiqov
Marsdanmi
03:02
Muhammadbek Yaxshiboyev
Topilmaydi
03:16
Xamdam Sobirov
Manzillar
02:53
Dilxumor Esirgapova
Ota-onam
04:06
Akbar Sodiqov
Yuragim o’ldi
04:19
Guljahon
Chaki-Chaki (cover)
02:57
Bunyodbek Odilbekov
Soxta do’stlarim (remix)
03:00
Shuhratbek Ismoilov
Sevgi
03:29
Iroda Osmon
Otam bilan onam
04:46
Nilufar Usmonova
Beparvo
04:14
Naimjon Obloqulov
Onajon
03:15
Davronbek Abdusalomov
Sevaman hamon
03:55
Sardor Khayatov
Afsus
02:35
Ravshan Tohtahunov
Приветствие
01:48
G'olib Hojiev
Yo’l noziri el hoziri
03:56
Yormatjon Muydinov
Xavotirman (Jaloliddin Ahmadaliyev qo`shig`i)
03:10
Yormatjon Muydinov
Bizlar unday emasmiz jora
02:10
Yormatjon Muydinov
Nomard bolmagin
04:05
Sardor Mamadaliyev
Nomus bilan ori bolmas Otasini yiglatganni
03:42
Shoxrux
Meni sevma (2022)
03:18
Shoxrux
Yoron ey (2022)
03:33
Hukum
Jenerik Müziği (Na Na Na)
02:34
Ziyoda
Hatuba Хатуба
05:01
Jasmina
Shukur qiling
03:00
Yodgor Mirzajonov
Yigit nolasi
04:50
Ravshanbek Tojimatov
Odamlar
03:59
Murodilla Hakimov
Burchak
03:39
Dilmurod Sultonov
Belchalar
03:43
Durdona Kurbonova
Menga menga nima deb
03:45
Shuhrat Kalonov
Abri boron
03:47
Umedjon Normurodov
Sevmadim ishon
03:10
Ixtiyor Rahimov
Senla tonglar otsaydi
04:00
Durdona Kurbonova
Menga nima deb
03:45
Shuhrat Kalonov
Reza boron
03:47
Mushtariy Xamroqulova
Onamni men sog’indim
03:53
Otabek Abdualiyev
Yolg’on
03:31
Alina Tim
Твоя
03:13
Шахзод & Xo'ja
Яна яна
04:38
Dilmurod Sultonov
Belchalaringdan
03:43
Shahnoza Otaboyeva
Surxondanmi Qarshidanmi
03:19
Artur Rahmonov
Oyisi
03:47
Muhriddin Hasanzoda
Ko’zlaringni sog’insa yurak
04:53
Said Jafarov
Hamon
03:43
Nodirbek Sadullayev
Onam
04:07
Dadaxon Obidov
Nomus (Serial Soundtrack)
03:19
Oybek Ahmedov
So'ngi bor
02:44
Bojalar
Boyvachcha (solo version)
02:58
Jaloliddin Ahmadaliyev
Jon Bolam
02:52
Nodirbek Xolboyev
Yolgonchi ona
06:48
Sirojiddin
18 ga kirmagan
04:57
Manzura
Azizim (2022)
04:26
Jasurbek Jabborov & Dilnoza Akbarova
Kelasanmi (feat. Jasurbek Jabborov)
03:56
Jasurbek Jabborov & Dilnoza Akbarova
Atirgullar ochdi chiroy (feat. Jasurbek Jabborov)
03:45
Irade Mehri & Dj Roshka
Amma Yenede
03:41
Vefa Serifova
Sen Varsan Mende Varam (REMIX)
02:46
Lobarxon Zahidova
Bevafoyim
03:37
Guljahon
Chaki Chaki (cover Daler Nazarov)
02:57
Zafar Ergashov
Qashqadaryo, Surxandaryo
03:06
Ravshan Sobirov
Faqat sen
02:52
Shahnoza
Солнце моё
02:52
Sharofaddin Sapayev
Otam Onam
03:19
Doniyor Baxt
Мощный
03:47
Zafar Safo
Jono jono
02:48
Yulduz Usmonova & Malik
BAS
03:39
Sardor Rahimxon
Rosululloh Keladur
04:30
Xojiakbar Ruzmetov
Chorbogi bolo
03:43
Begzod Ismoilov
Yigitni yiglatma hayot
04:46
Xusniddin
Sen esa osmonda
03:32
Boburshox
Qaysarginam
03:14
Bilol
Men onamni yaxshi koraman
04:20
Oybek Ahmedov
Kel bir bor
02:42
Imron
Davo istab
03:55
Akmal
Я Так Хочу Тебя Любить
02:43
Zohid
Men kutaman
01:45
Zohid
Kutaman
01:45
Yulduz Usmonova
Kel
03:39
Bojalar
Zo'r-zo'r 2
02:45
Sardor Safarov & Green71
Muzladi Tanam
02:41
Dias
Sevganing bor ekanda
04:04
Akmal
Мать Старушка (Блатной Удар)
03:13
Nihal Ateş
Vıttırı Vızzık Adamlar
04:33
Hilmi Şahballı
Vıttırı Vızzık Adamlar
02:30
Guljahon
Vıttırı Vızzık Adamlar (cover 2022)
03:01
Guljahon
Buyuk Yalan (Emrah cover 2022)
04:41
Akmal Xolxodjayev
Savvato (cover 2022)
03:23
Davron Ergashev
Kelinchak
04:05
Sherzodbek Jonibekov
Ay-yay-yay
04:12
Oybek Abdurahmonov
Dilbarim
03:29
Uzmir & MajoR
Qayda qoldi onam aytgan chiroyli qizlar (ft. MajoR)
04:02
Muhammadziyo
Ishq ertagi tugab bitganda (Sher)
01:37
Muhammadziyo
Ishq ertagi tugab bitganda
06:01
Shoxrux
Ha konglimga yoqasan (Yoroney)
03:55
Doston Ergashev
Yurakda yashagan sochi uzun qiz
02:50
Sarvar Azim
Tomon-tomon
03:02
Jasur Mansurovich
Alam atar
03:25
Jumajon Qosimov
Ertalab
03:38
Yulduz Usmonova & Malik
KEL (Tojikcha feat. Malik)
03:37
Yulduz Usmonova
KEL (2022)
03:39
Qilichbek Madaliyev
Ukam
04:14
←
1
2
3
4
5
→
Главная
»
Архив по годам
»
2022
»
Октябрь
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00