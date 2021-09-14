Shuhrat Yo'ldoshev - Yonimga qayt

Shuhrat Yo'ldoshev — Yonimga qayt
Ijrochi: Shuhrat Yo'ldoshev
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 219
Hajmi: 9.46 MB
Davomiyligi: 04:06
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 14-09-2021
Skachat

Qo'shiq haqida

«Yonimga qayt» qo'shig'ini Shuhrat Yo'ldoshev ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:06, sifati 128 kbps, saytga 2021-yil 14-sentabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 219 marta tinglangan. Shuhrat Yo'ldoshev ijrosida saytda jami 12 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Sevdim», «Tor ko'cha (cover Ziyoda)», «Sumbula».

Shuhrat Yo'ldoshev - Yonimga qayt qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00