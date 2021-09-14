Shuhrat Yo'ldoshev - Yonimga qayt
|Ijrochi:
|Shuhrat Yo'ldoshev
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|219
|Hajmi:
|9.46 MB
|Davomiyligi:
|04:06
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|14-09-2021
Qo'shiq haqida
«Yonimga qayt» qo'shig'ini Shuhrat Yo'ldoshev ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:06, sifati 128 kbps, saytga 2021-yil 14-sentabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 219 marta tinglangan. Shuhrat Yo'ldoshev ijrosida saytda jami 12 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Sevdim», «Tor ko'cha (cover Ziyoda)», «Sumbula».
Shuhrat Yo'ldoshev - Yonimga qayt qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.