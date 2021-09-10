Adhambek Yo'ldoshev - Onamni qaydan topaman
|Ijrochi:
|Adhambek Yo'ldoshev
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|341
|Hajmi:
|10.28 MB
|Davomiyligi:
|04:27
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|10-09-2021
Qo'shiq haqida
Adhambek Yo'ldoshevning «Onamni qaydan topaman» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:27, sifati 128 kbps, saytga 2021-yil 10-sentabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 341 marta tinglangan. Adhambek Yo'ldoshev ijrosida saytda jami 12 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Umrim seniki», «O'ynang janon qizlar», «Qalb nolasi».
Adhambek Yo'ldoshev - Onamni qaydan topaman qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.