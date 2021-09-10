Adhambek Yo'ldoshev - Onamni qaydan topaman

Adhambek Yo'ldoshev — Onamni qaydan topaman
Ijrochi: Adhambek Yo'ldoshev
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 341
Hajmi: 10.28 MB
Davomiyligi: 04:27
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 10-09-2021
Skachat

Qo'shiq haqida

Adhambek Yo'ldoshevning «Onamni qaydan topaman» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:27, sifati 128 kbps, saytga 2021-yil 10-sentabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 341 marta tinglangan. Adhambek Yo'ldoshev ijrosida saytda jami 12 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Umrim seniki», «O'ynang janon qizlar», «Qalb nolasi».

Adhambek Yo'ldoshev - Onamni qaydan topaman qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00