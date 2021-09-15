Babymohi - Sevmedim deme bana bana (Abdul remix)
|Ijrochi:
|Babymohi
|Janrlar:
|Remikslar, Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|2 016
|Hajmi:
|2.04 MB
|Davomiyligi:
|01:33
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|15-09-2021
Qo'shiq haqida
«Sevmedim deme bana bana (Abdul remix)» (remiks) qo'shig'ini Babymohi ijro etgan. Janri: Remikslar; O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 1:33, sifati 128 kbps, saytga 2021-yil 15-sentabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 2 016 marta tinglangan. Babymohi ijrosida saytda jami 50 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «DUDU (Cover Turkcha)», «Cennetten cicek (Cover Turkcha)», «Mesafe (Cover)».
Babymohi - Sevmedim deme bana bana (Abdul remix) qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.