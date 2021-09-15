Babymohi - Sevmedim deme bana bana (Abdul remix)

Babymohi — Sevmedim deme bana bana (Abdul remix)
Ijrochi: Babymohi
Janrlar: Remikslar, Pop musiqa
Yuklab olindi: 2 016
Hajmi: 2.04 MB
Davomiyligi: 01:33
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 15-09-2021
Skachat

Qo'shiq haqida

«Sevmedim deme bana bana (Abdul remix)» (remiks) qo'shig'ini Babymohi ijro etgan. Janri: Remikslar; O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 1:33, sifati 128 kbps, saytga 2021-yil 15-sentabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 2 016 marta tinglangan. Babymohi ijrosida saytda jami 50 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «DUDU (Cover Turkcha)», «Cennetten cicek (Cover Turkcha)», «Mesafe (Cover)».

Babymohi - Sevmedim deme bana bana (Abdul remix) qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Remikslar» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00