Dadaxon Xasanov - Xop degin bir kecha mehmoning bo’lay

Dadaxon Xasanov — Xop degin bir kecha mehmoning bo’lay
Ijrochi: Dadaxon Xasanov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 22 311
Hajmi: 3.67 MB
Davomiyligi: 04:24
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 05-09-2021
Skachat

Qo'shiq haqida

Dadaxon Xasanovning «Xop degin bir kecha mehmoning bo’lay» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:24, sifati 128 kbps, saytga 2021-yil 5-sentabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 22 311 marta tinglangan. Dadaxon Xasanov ijrosida saytda jami 17 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Lovullaydi Badaning», «Lablaring gunchayu Tishlaring inju», «Yupqa ko’ylak kiyibsan».

Dadaxon Xasanov - Xop degin bir kecha mehmoning bo’lay qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00