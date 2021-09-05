Dadaxon Xasanov - Xop degin bir kecha mehmoning bo’lay
|Ijrochi:
|Dadaxon Xasanov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|22 311
|Hajmi:
|3.67 MB
|Davomiyligi:
|04:24
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|05-09-2021
Qo'shiq haqida
Dadaxon Xasanovning «Xop degin bir kecha mehmoning bo’lay» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:24, sifati 128 kbps, saytga 2021-yil 5-sentabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 22 311 marta tinglangan. Dadaxon Xasanov ijrosida saytda jami 17 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Lovullaydi Badaning», «Lablaring gunchayu Tishlaring inju», «Yupqa ko’ylak kiyibsan».
Dadaxon Xasanov - Xop degin bir kecha mehmoning bo’lay qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.