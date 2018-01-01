Январь 2018
4 436 треков за месяц.
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Ravshan Sobirov
Xayr maktabim
03:30
Navruz Sobirov
Yonimdo
03:17
Umidaxon
Yagonam
03:10
Shoira Otabekova
Yor-yor
04:00
Setora
Kel
04:27
Shahnozabonu
Oshiqlar
03:30
Isroil Saidumarov
Nimalar deyin
05:17
Setora
Omon bol
04:59
Islomshoh
Nega-nega
03:01
Ilhom Farmonov
Qaysar qiz
02:57
Ilhom Farmonov
Shakarzoda
03:34
Hadicha
Anor-anor
03:23
Shoira Otabekova
Dema-dema (remix)
04:29
Rayhon
Hayot
03:38
Hadicha
Aziz Vatan
03:48
Navruz Sobirov
Na buncha
03:53
Шахзод
Yoqadi
04:43
Ilhom Farmonov
Sevgilim
03:40
Isroil Saidumarov
Sogindi jon
04:19
Шахзод
Oynama
03:34
Xo'ja
Nozikkinam
03:39
Ummon
Sogindim asalim (remix)
04:24
Ilhom Farmonov
Bir qiz biladi
03:55
Elyor Sodikov
Nera borosiz
03:22
Шахзод
Navroz
04:05
Navruz Sobirov
Yetar
05:21
Ravshan Sobirov
Qarab-qarab
02:22
Шахзод
Shamollar
04:10
Elyor Sodikov
Elyorbekingman
02:52
Samras
Kechayu-kunduz
03:10
Navruz Sobirov
Gozal qiz
04:16
Shoira Otabekova
Yonimda
03:58
Elyor Sodikov
Likir-likir
03:07
Navruz Sobirov
Sevib qoldim
03:24
Islomshoh
Onajonim
03:37
Isroil Saidumarov
Mahbuba
03:46
Rayhon
Maylimi
03:36
Ilhom Farmonov
Shodlik
03:28
Navruz Sobirov
Imkonim yoq
06:10
Davron Ahmedov
Na Tilar
05:09
Rayhon
Dilhiroj
03:38
Navruz Sobirov
Gozali
02:51
Qilichbek Madaliyev
Vatan
03:38
Tohir Usmonov
Ozbekistonim
03:45
Nargiz
Aldadi yor
03:37
Umidaxon
Jekson
05:27
Elyor Sodikov
Lazgi
04:12
Navruz Sobirov
Bu dard gejasi
04:02
Ilhom Farmonov
Gozal qiz
03:42
Шахзод
Navroz 3
03:01
Hadicha
Qayda
03:35
Ilhom Farmonov
Ota (1993)
05:58
Umidaxon
Houston
04:47
Setora
A na vostoke
04:01
Qilichbek Madaliyev
Nozigim
03:40
Шахзод
Bog sayri
03:56
Ravshan Sobirov
Javob ber
03:48
Ilhom Farmonov
Seni qomsayman
04:21
Qilichbek Madaliyev
Onamdan sorab sevaman
04:17
Ilhom Farmonov
Nazar solgin
03:40
Nilufar Usmonova
Qayt
04:02
Navruz Sobirov
Beqarorman
03:49
Jasur Gaipov
Vatanim
04:03
Setora
Xayol
03:42
Ilhom Farmonov
Vana-vana
03:55
Xo'ja
Torimning siri
03:38
Isroil Saidumarov
Chal
03:35
Шахзод
Yoshligim
05:02
Tohir Usmonov
Kel
03:19
Ravshan Sobirov
Nega aytgin
05:04
Elyor Sodikov
Shu qiz
03:52
Navruz Sobirov
Ishonma
03:51
Ummon
Orab olaman
03:54
Tohir Usmonov
Nozanin
03:55
Setora
Bekinmayman
04:20
Qilichbek Madaliyev
Xorazmcha
03:42
Setora
Qora
04:19
Qilichbek Madaliyev
Tong
03:22
Hadicha
Sevgiga fol ochmang
03:14
Setora
Bahor
03:54
Navruz Sobirov
Haqqa soldim men
03:37
Qilichbek Madaliyev
Ukajon
04:55
Navruz Sobirov
Ilk bahorim
04:03
Ilhom Farmonov
Begonaman
03:18
Elyor Sodikov
Sani sevib
03:29
Rayhon
Intizorimsan
03:14
Elyor Sodikov
Ey pari
04:04
Setora
Aytolmasman (remix)
04:20
Isroil Saidumarov
Laylo
03:29
Ravshan Sobirov
Sen kulib oyna
03:06
Isroil Saidumarov
Sanat
03:56
Davron Ahmedov
Qizim
04:01
Shoira Otabekova
Gul
04:10
Ilhom Farmonov
Shox gozal
03:55
Navruz Sobirov
Yoqar
03:37
Xo'ja
Nechun
03:09
Setora
Zinama-zina
03:52
Umidaxon
Ey quyosh
04:08
Navruz Sobirov
Oding nadir ey malak
03:07
Kamila
Endi sevmaganday
03:37
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