Январь 2018
4 436 треков за месяц.
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Abdulaziz To'xtayev
Gozalim
04:08
Bobur Juraev
Nolda
02:32
Shirin & Farhod
Jamoli gozal
03:40
Sayyora Qoziyeva
Yonasan
03:47
Shuhrat Dillaev
Farzand
04:46
Tango guruhi
Salom ale
02:58
Qilichbek Madaliyev
Shahzodangni kut
03:49
Sayyora Qoziyeva
Yetar-yetar
03:16
Omadbek Ahmadjonov
Sensiz
03:59
Gulsanam Mamazoitova
Qum pishik (live 2016)
04:24
Shuhrat Dillaev
Bormisan
03:04
Davron Ahmedov
Rayhon
03:33
Abzal Husanov
Vatanim
03:42
Eski shahar
Eski shahar
04:21
Islom Ergashev
Mohlaroyim
03:59
Maftuna Gafurova
Ayrilmay
03:08
Mehribonu
Tinchlik uchun
04:24
Shohruh Rahimov
Songi bora
04:34
Gulasal Abdullayeva
Bugun bayram
03:17
Shohsanam
Devona qilsun
04:08
Ahad Giyosov
Toshkent Fargona
03:41
Zokir Ochildiyev
Qosh xotin
04:18
Ziyoda
Tunlar
03:09
Mehribonu
Onam derman
04:31
Navruz Sobirov
Tur bika
03:33
Lola Yuldasheva
Qogirchoq
04:14
Ziyoda
Parvona
03:16
Kaniza Ahmedova
Dunyo
03:55
Kaniza Ahmedova
Ay-yay-yay
03:59
Шахзод
Yulduzlar ayt menga
04:09
Kaniza Ahmedova
Jonim sen
04:21
Lola Yuldasheva
Nega
03:37
Omadbek Ahmadjonov
Ozingsan
03:26
Mirzoamir Usmonov
Fayzi sahar modarjon
03:14
Sayyora Qoziyeva
Dema-dema
03:40
Sayyora Qoziyeva
Lolacha
03:36
VIA Marokand
Boychechak (remix)
02:28
Isroil Saidumarov
Bedor tuygular (live)
03:35
Mirzabek Xolmedov
Qandoq qilay
07:55
Ulug'bek Rahmatullayev
Mubtalo boldim sango
04:23
Abdulla Qurbonov
Olamni saqlang dostlar
04:03
Dilshod Rahmonov
Sevgan yor
04:22
Farruh Kurbonov
Andijoning yigitlari
03:33
Sardor Rasulov
Birinchi yor
03:32
Vohid Abdulhakim
Xorazmcha
03:32
Ezoz guruhi
Yomgir yogar
03:19
Otabek Mutalxo'jayev
Qizlarni aldama
03:28
Ziyoda
Firibgar
04:21
Сароб
Shaxruzingman
03:36
Kaniza Ahmedova
Vada bergin
04:34
Mehribonu
Shak-shak
03:34
Masrur Usmonov
Yurak yonar
04:06
Maqsudbek Jabborov
Chirok (jonli ijro)
04:38
Azizshox
Nesi yomondur
03:37
Lola Yuldasheva
Nima qilay
03:46
Ziyoda
Erka oshiqlar
04:01
Aziza Nizamova
Yuragim (cover Dado)
04:25
Lola Yuldasheva
Kechir gurur
03:32
Vohid Abdulhakim
Toshkent Dildoridan
03:43
Sayyora Qoziyeva
Yor demang
03:43
Masrur Usmonov
Lafzi halollar
03:58
Shohruhxon
Aprel may (remix)
03:40
Oazis
Yillar
03:18
Nilufar Usmonova
Hot night
03:28
Shuhrat Dillaev
Dak-dak
03:10
Nilufar Usmonova
Kel
03:36
Murod Soyibnazarov
Ota-ona
04:02
Murodbek Qilichev
Popuri (Xorazmcha)
06:35
Ravshan Komilov
Yor bolay
04:12
Ozoda Nursaidova
Bemor qiz nolasi
05:44
Mehribonu
Yaxshi-yaxshi
03:41
Yoron guruhi
Ayb kimda
03:02
Gulasal Abdullayeva
Songgi nafasimgacha
03:48
Ziyoda
Toylar muborak
04:12
Askarbek
Maysa kiprik
02:48
Shohruh Mirzo
Jonim
03:23
Sardor Mamadaliyev
Mashallah
03:10
Soyib Dadaxonov
Kechir
04:30
Mirzabek Xolmedov
Samolyot
04:11
Yoron guruhi
Rad etma
02:56
Lola Yuldasheva
Sen unutmagin
03:42
Rayhon
Namaste
03:09
Qilichbek Madaliyev
Moxichexra
03:56
Shirin & Farhod
Shaq-shaqi
03:49
Shohjahon Jo'rayev
Yiglama
04:08
Nilufar Usmonova
Tugilsam
04:53
Xurshid Rasulov
Ehtiyot qiling
04:37
Dilnoza Akbarova
Yoringmane
03:24
Kasseta guruhi
Leylam
03:14
Dilmurod Sultonov
Nerdasan
03:15
Kaniza Ahmedova
Lyubi menya
03:52
Lola Yuldasheva
Tuygularim
03:34
Xurshid Rasulov
Ayol qilsa hiyonat
03:47
Ravshan Namozov
Hakalakam
02:44
Shohsanam
Gul
04:06
Alisher Abdugofurov
Dogda qoldi
03:33
Maqsudbek Jabborov
Etmasmidim (jonli ijro)
05:01
Dilshod Rahmonov
Raqqosalar
03:59
Hadicha
Jonim jonimsan
03:50
Shuhrat Vohidov
Sensiz
03:40
←
1
…
13
…
21
22
23
24
25
…
33
…
45
→
Главная
»
Архив по годам
»
2018
»
Январь
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00