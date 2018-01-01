Январь 2018
4 436 треков за месяц.
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Setora
Olib ketgin
04:13
Ilhom Farmonov
Zebijon
04:00
Xo'ja
Mustaqil
04:54
Navruz Sobirov
Onam manim
04:05
Ortik Ruziboev
Baliq
03:56
Jushkin Jonibekov
Sensan sevgim
04:13
Navruz Sobirov
Sapalar
03:32
Isroil Saidumarov
Baxt
03:53
Kamariddin Ziyo
Gozal qiz
06:45
Xo'ja
Shu turpoq
04:57
Navruz Sobirov
Bizlardan sorang
06:11
Ilhom Farmonov
Intizor qilma
03:24
Ilhom Farmonov
Munis ona
04:38
Шахзод
O sole mio
03:08
Шахзод
Biyo
03:26
Isroil Saidumarov
Segox
04:11
Navruz Sobirov
Ota
05:01
Shoira Otabekova
Tanla hayot
03:38
Hadicha
Qaniydi
03:09
Elyor Sodikov
Lakalum
03:59
Ravshan Sobirov
Bahona
03:54
Ummon
Sogindim asalim
04:22
Navruz Sobirov
Yiglatding
04:18
Shoira Otabekova
Sheyk
03:27
Nargiz
Bevafo
03:28
Navruz Sobirov
Yaralara
04:41
Odil To'laganov
Xayolim
03:53
Hadicha
Mastona
03:22
Ilhom Farmonov
Dilbari janon
03:13
Rashid Matniyozov
Kuyov bola
04:27
Qilichbek Madaliyev
Anhor
03:46
Xo'ja
Be tu
03:31
Davron Ahmedov
Muhabbat
03:35
Jasur Gaipov
Ayrilaman
03:54
Ravshan Sobirov
Qayerdasan
03:19
Шахзод
Sneg
03:56
Шахзод
Dil notinch
04:46
Ilhom Farmonov
Osha senmu
03:54
Qilichbek Madaliyev
Koramanmu
03:02
Navruz Sobirov
Yoqomni
03:32
Navruz Sobirov
Yurak zor
03:30
Hadicha
Alla
04:00
Ummon
Yana yana
04:55
Rashid Matniyozov
Toya buyursin
03:38
Hadicha
Ota
04:06
Setora
Hijron
03:53
Шахзод
Onajon 2
04:36
Ummon
Yor etdi (mix)
05:02
Elyor Sodikov
Vatan
05:21
Qilichbek Madaliyev
Allohim
03:16
Шахзод
Shaxlo kozli malikam
03:49
Navruz Sobirov
Xaqqim bolsa edi
05:13
Ilhom Farmonov
Kordim qarokoz
03:05
Ilhom Farmonov
Duhtari Samarqandi
03:47
Шахзод
Torimning siri
03:10
Ilhom Farmonov
Yetar
03:07
Shoira Otabekova
Yolgiz
03:50
Navruz Sobirov
Mani yuragim (remix)
04:49
Jasur Gaipov
Mohitabonim
03:23
Elyor Sodikov
Saniki manda
03:18
Setora
Dunyo
04:53
Elyor Sodikov
Kipriging
03:19
Шахзод
Salam
03:40
Xo'ja
Unutolmayman
04:19
Navruz Sobirov
Yorim
04:13
Navruz Sobirov
Alamli
06:10
Navruz Sobirov
Omon
03:50
Setora
Nechun
04:24
Shoira Otabekova
Omon bol
03:36
Setora
Vafodoring (forscha)
03:15
Qilichbek Madaliyev
Yiglagim keldi
03:59
Feruza Jumaniyozova
Birga emas
03:16
Shahnoza Otaboyeva
Mohitabon
03:32
Uktam Hakimov
Ya voynu perezjil
04:32
Ulug'bek Rahmatullayev
Kozlaringga qarab (medlyak version)
03:03
Feruza Jumaniyozova
Chak-chak
04:29
Feruza Jumaniyozova
Ona (2008)
05:04
Shohjahon Jo'rayev
Yo Rab
04:02
Ulug'bek Rahmatullayev
Voy-voy
03:27
Sardor Mamadaliyev
Oynang onam
03:48
Sayyorai Jahon
Xonadon
03:56
Afruz
Jonginam
02:46
Oybek Yokubov
Baxona topa
03:04
Sharof Muqimov
Esladim
04:07
Shohjahon Jo'rayev
Tillo uzuk
05:02
Shohjahon Jo'rayev
Gulnora
04:29
Oybek & Nigora
Kechir
03:45
Shaydo
Kechir meni
03:56
Javohir Sodiqov
Mne kajetsya
02:59
Rayhon
To hayot ekanman (remix)
04:02
Sharof Muqimov
Jonim seni
03:16
Shahzoda
Qarama kozlarimga
04:32
Ulug'bek Rahmatullayev
Ranjitding
03:28
Suhrob Rahimov
Yolgizim mani
04:39
Otabek Yusupov
Yogalaq
04:10
Sharof Muqimov
Keragi yoq (remix)
05:37
Dilfuza Rahimova
Ona
05:34
Sardor Mamadaliyev
Sevilmoq qoldi
03:53
Dilfuza Rahimova
Ptichka
03:23
Feruza Jumaniyozova
Sen shoxida
03:25
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