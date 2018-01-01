Январь 2018
4 436 треков за месяц.
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Oybek Yokubov
Odam bol
05:59
Shohjahon Jo'rayev
Halo (forscha)
04:11
Umid Shahobov
Nozik
04:06
Sardor Mamadaliyev
Seni hech kim sevolmaydi meningdek (live)
04:10
Shohruhxon
Yiglar osmon
03:32
Ummon
Boylik
04:48
Jushkin Jonibekov
Yoq
04:17
Rayhon
Samodan (remake 2016)
02:52
Farrux Komilov
Kel-kel
03:52
Jamshid Abduazimov
Shabnam
03:44
Suhrob Rahimov
Soginch
05:08
Sayyorai Jahon
Biz uchrashdik
03:34
Suhrob Rahimov
Gal-gal
04:07
Sharof Muqimov
18 bahor
03:58
Umid Shahobov
Sanamgina
03:19
Shaydo
Sogindim
03:35
Rayhon
Unutaman
03:22
Sevinch Mo'minova
Avayla
03:07
Oybek & Nigora
Sarbon
03:32
Ulug'bek Rahmatullayev
Xafa qilding
03:38
Ulug'bek Rahmatullayev
Yaqinlarim
04:16
Ulug'bek Rahmatullayev
Layloyimsan
03:27
Oybek & Nigora
Dlya tebya
03:16
Rayhon
Sumbula
03:25
Uktam Hakimov
Ehtiyoj
04:53
Shahnoza Otaboyeva
Qoch-qoch
03:40
Dilfuza Rahimova
Dema
03:36
Umid Shahobov
Mayli
03:53
Muzaffar Abduazimov
Taqdir
04:36
Sevinch Mo'minova
O bilar (azer)
03:53
Rayhon
Kim aytar
03:55
Umid Shahobov
Yondirma
03:58
Dilfuza Rahimova
Kelgin yorim
03:58
Shahzoda
Uygurcha
03:15
Umid Shahobov
Nozli gulim
03:11
Dilfuza Rahimova
Yomgir
04:16
Farrux Komilov
Unutay
03:21
Umid Shahobov
Noz etaverma
03:22
Dilfuza Rahimova
Ne sabab
03:20
Feruza Jumaniyozova
Amego
02:57
Navruz Sobirov
Bolim
03:49
Ulug'bek Rahmatullayev
Yunost gde to
04:14
Shohruhxon
Yor-yor
03:24
Suhrob Rahimov
Kuydurma
03:15
Ziyoda
Bevafo
03:42
Feruza Jumaniyozova
Jonim
03:28
Navruz Sobirov
Bu yona
03:50
Sayyorai Jahon
Noz etma
03:25
Shahriyor Otaboev
Popuri
10:16
Lazizbek Hujakulov
Yoqib qolibsiz
03:51
Muxlis Berdiev
Tilim qursin
03:53
Shirin & Farhod
Yurakda yoshlik yana
04:04
Feruza Jumaniyozova
Ozbegim
03:54
Muzaffar Abduazimov
Yor kelmasang
03:45
Sardor Mamadaliyev
Qoshi qarolar (live)
03:08
Nilufar Usmonova
Yonib-yonib
04:09
Uktam Hakimov
Shukur qil
03:13
Suhrob Rahimov
Unutsa
04:24
Ravshanbek Abdullaev
Dostlarim
03:39
Sardor Rasulov
Akang
03:00
Ulug'bek Rahmatullayev
Yomgir
04:10
Ulug'bek Rahmatullayev
Kovarna noch
04:06
Shahzoda
Odam
03:24
Suhrob Rahimov
Sogndim jonim
04:20
Jushkin Jonibekov
Lazgi
03:11
Navruz Sobirov
Chak mani
03:41
Umid Shahobov
Bogim bor
03:29
Farrux Komilov
Yaxshiyam borsan
03:08
Umid Shahobov
Faryod
04:36
Jushkin Jonibekov
Jonima deydi
03:12
Uktam Hakimov
Oq olma
04:00
Ulug'bek Rahmatullayev
Qaytar dunyo
03:28
Umid Shahobov
Nega sen kelmaysan
03:31
Umid Shahobov
Nigora
02:56
Dilfuza Rahimova
Noz mekunam
03:54
Oybek & Nigora
Soginch
03:38
Muzaffar Abduazimov
Korinmas
04:25
Shahnoza Otaboyeva
Munojot
08:12
Umid Shahobov
Quyosh
04:38
Shahzoda
Tinch quygin meni
04:40
Javohir Sodiqov
Sen ketarsan
03:28
Shohjahon Jo'rayev
Futbol
04:03
Muzaffar Abduazimov
Sevib
03:04
Oybek & Nigora
Qurgurni
04:05
Original guruhi
Toxta-toxta
03:34
Umid Shahobov
Nega-nega
03:46
Mukaddas Juraeva
Kumush faryodi
04:23
Javohir Sodiqov
Uch yuz atirgul
04:03
Sharof Muqimov
Chiroylisan (acoustic version)
03:29
Sevinch Mo'minova
Otpuskayu
03:55
Umid Shahobov
Yorey
03:23
Ummon
Bir umr
04:29
Oybek Yokubov
Ota solmasa
03:36
Uktam Hakimov
Ptisi
03:52
Nilufar Usmonova
Aybim sevganim
03:59
Rayhon
Qayerdasan
03:57
Tulkin Jabborov
Dardu dilim
03:36
Ulug'bek Rahmatullayev
I love you (russian version)
03:11
Feruza Jumaniyozova
Yigitlar
03:22
Dilfuza Rahimova
Ey dost
05:04
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