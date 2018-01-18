Setora - Aytolmasman (remix)
|Ijrochi:
|Setora
|Janrlar:
|Remikslar, Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|704
|Hajmi:
|4.63 MB
|Davomiyligi:
|04:20
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|18-01-2018
Qo'shiq haqida
«Aytolmasman (remix)» (remiks) qo'shig'ini Setora ijro etgan. Janri: Remikslar; O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:20, sifati 128 kbps, saytga 2018-yil 18-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 704 marta tinglangan. Setora ijrosida saytda jami 161 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Kel», «Vafodoring», «Qora».
Setora - Aytolmasman (remix) qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.