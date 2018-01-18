Setora - Aytolmasman (remix)

Setora — Aytolmasman (remix)
Ijrochi: Setora
Janrlar: Remikslar, Pop musiqa
Yuklab olindi: 704
Hajmi: 4.63 MB
Davomiyligi: 04:20
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 18-01-2018
Skachat

Qo'shiq haqida

«Aytolmasman (remix)» (remiks) qo'shig'ini Setora ijro etgan. Janri: Remikslar; O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:20, sifati 128 kbps, saytga 2018-yil 18-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 704 marta tinglangan. Setora ijrosida saytda jami 161 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Kel», «Vafodoring», «Qora».

Setora - Aytolmasman (remix) qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Remikslar» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00