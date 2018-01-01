Январь 2018
4 436 треков за месяц.
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Ilhom Farmonov
Bevafo
03:57
Hadicha
Sevaman
03:47
Navruz Sobirov
Haydama
04:06
Ummon
Man bolaman
03:15
Ravshan Sobirov
Qanday seni sevmay
04:35
Nilufar Usmonova
Xayolimni ogrisi
03:19
Navruz Sobirov
Oshiq bormu
04:53
Dilfuza Rahimova
Sen uchun
03:35
Maqsudbek Jabborov
Dilsozim
03:28
Ilhom Farmonov
Elim
02:53
Elyor Sodikov
Galin galdi
03:55
Isroil Saidumarov
Shalola
04:52
Шахзод
Leyli
03:18
Ilhom Farmonov
Kelinchak
03:16
Samras
Ado-ado
03:20
Qilichbek Madaliyev
Sinfdosh
04:26
Jasurbek Jabborov
Savti kalon
03:24
Odil To'laganov
Olovli
03:41
Qilichbek Madaliyev
Oshiq boldim
04:03
Setora
Ti est
05:25
Jasur Gaipov
Yana bir bor (remix)
03:34
Shoira Otabekova
Mayli jonim
03:32
Jasur Gaipov
Bir kun
03:36
Shoira Otabekova
Shudam yor
02:51
Xo'ja
Nozli yor
02:48
Shoira Otabekova
Ey dil
03:54
Shoira Otabekova
Man leyli
04:41
Ilhom Farmonov
Sevganim sevgan
04:12
Shoira Otabekova
Begona bolma
03:36
Navruz Sobirov
Mozolimsan
03:41
Xo'ja
Gai
04:01
Setora
Qarama
03:45
Isroil Saidumarov
Laziz
03:29
Isroil Saidumarov
Suv oqar
03:26
Ilhom Farmonov
Qilma begona
03:16
Шахзод
Navroz 2
03:38
Umidaxon
Dunyo
05:23
Setora
Yosh tokma osmon
05:13
Ilhom Farmonov
Voy dilim (1993)
06:14
Gulsanam Mamazoitova
Hay yor-yor
02:56
Ravshan Sobirov
Yolgiz qoldirma
04:38
Ilhom Farmonov
Xayol
04:19
Ummon
Mayli
03:41
Navruz Sobirov
Gozal
04:03
Rayhon
Zorman
03:48
Shoira Otabekova
Jonginam
03:56
Shahnozabonu
Boringa shukur
03:14
Ilhom Farmonov
Munis lahzalar
03:34
Isroil Saidumarov
Mustaxzod
04:04
Ravshan Sobirov
Seni deb
04:13
Davron Ahmedov
Xorazm gozali
03:35
Ilhom Farmonov
Jismim
03:40
Kamariddin Ziyo
Karavan
04:33
Ummon
Men seni sevaman
02:48
Elyor Sodikov
Nozi yomon
03:29
Ummon
Ne kerak
03:34
Navruz Sobirov
Istasang
04:11
Xo'ja
Tunlar bedor
03:57
Navruz Sobirov
Vijdonsiz
04:18
Shoira Otabekova
Baxtim keldi
03:19
Ziyoda
Voy-dod
03:21
Qilichbek Madaliyev
Odam savdosi
03:47
Samras
Meni kechir (remix)
03:44
Ummon
Manzilsiz yollar
04:39
Navruz Sobirov
Ona
03:37
Ilhom Farmonov
Binafsha
03:57
Xo'ja
Aytmagansan
03:47
Ilhom Farmonov
Senmuding (1993)
05:13
Ilhom Farmonov
Gapirgim keladi
03:38
Xo'ja
Oylamaysiz
04:10
Ummon
Kozlaringda (mix)
04:20
Navruz Sobirov
Muhammadun Rasululloh
05:16
Xo'ja
Ozbekiston yoshlari
04:26
Ravshan Sobirov
Faqat senga (remix)
03:21
Isroil Saidumarov
Sen bilan
04:23
Isroil Saidumarov
Eroncha
04:17
Jasur Gaipov
Runaway
03:25
Suhrob
Alvido (remix)
04:10
Elyor Sodikov
Netayin
03:28
Navruz Sobirov
1001 kecha
04:15
Ummon
Yurak yiglaydi
03:43
Шахзод
Salam aleykum
03:40
Qilichbek Madaliyev
Nasibam
03:44
Elyor Sodikov
Feridam
04:31
Umidaxon
Alla
04:07
Qilichbek Madaliyev
Tushimda
04:37
Shoira Otabekova
Bevafo
04:42
Navruz Sobirov
Birga bolamiz
04:10
Шахзод
Zahma
04:30
Navruz Sobirov
Sayronda
03:27
Xo'ja
Yagonam
03:22
Maqsudbek Jabborov
Omonay
03:54
Qilichbek Madaliyev
Mast bolamiz (live)
04:15
Qilichbek Madaliyev
Yor-yor
03:43
Elyor Sodikov
San qorqaksin
04:20
Setora
Arusaki
03:24
Ilhom Farmonov
Oyni eslatar
03:32
Ilhom Farmonov
Mohi mani
04:08
Xo'ja
Bahor
03:36
Ilhom Farmonov
Xayr
03:36
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