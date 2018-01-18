Setora - Kel

Setora — Kel
Ijrochi: Setora
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 5 647
Hajmi: 4.73 MB
Davomiyligi: 04:27
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 18-01-2018
Skachat

Qo'shiq haqida

«Kel» qo'shig'ini Setora ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:27, sifati 128 kbps, saytga 2018-yil 18-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 5 647 marta tinglangan — bu Setoraning saytdagi eng ko'p tinglangan qo'shig'i. Setora ijrosida saytda jami 161 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Vafodoring», «Qora», «Bitta ozim».

Setora - Kel qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00