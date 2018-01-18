Setora - Kel
|Ijrochi:
|Setora
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|5 647
|Hajmi:
|4.73 MB
|Davomiyligi:
|04:27
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|18-01-2018
Qo'shiq haqida
«Kel» qo'shig'ini Setora ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:27, sifati 128 kbps, saytga 2018-yil 18-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 5 647 marta tinglangan — bu Setoraning saytdagi eng ko'p tinglangan qo'shig'i. Setora ijrosida saytda jami 161 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Vafodoring», «Qora», «Bitta ozim».
Setora - Kel qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.