Shoira Otabekova - Dema-dema (remix)
|Ijrochi:
|Shoira Otabekova
|Janrlar:
|Remikslar, Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|1 426
|Hajmi:
|4.75 MB
|Davomiyligi:
|04:29
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|18-01-2018
Qo'shiq haqida
«Dema-dema (remix)» (remiks) qo'shig'ini Shoira Otabekova ijro etgan. Janri: Remikslar; O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:29, sifati 128 kbps, saytga 2018-yil 18-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 1 426 marta tinglangan. Shoira Otabekova ijrosida saytda jami 84 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Alamli ishq», «Mening bahtim», «Yurak».
Shoira Otabekova - Dema-dema (remix) qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.