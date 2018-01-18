Shoira Otabekova - Dema-dema (remix)

Shoira Otabekova — Dema-dema (remix)
Ijrochi: Shoira Otabekova
Janrlar: Remikslar, Pop musiqa
Yuklab olindi: 1 426
Hajmi: 4.75 MB
Davomiyligi: 04:29
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 18-01-2018
Skachat

Qo'shiq haqida

«Dema-dema (remix)» (remiks) qo'shig'ini Shoira Otabekova ijro etgan. Janri: Remikslar; O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:29, sifati 128 kbps, saytga 2018-yil 18-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 1 426 marta tinglangan. Shoira Otabekova ijrosida saytda jami 84 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Alamli ishq», «Mening bahtim», «Yurak».

Shoira Otabekova - Dema-dema (remix) qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Remikslar» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00