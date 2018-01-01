Январь 2018
4 436 треков за месяц.
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Elyor Sodikov
Galarsan
03:19
Isroil Saidumarov
Bonu
03:51
Jasur Gaipov
Bu yomgir emas (remix)
03:36
Elyor Sodikov
Dosvidaniya
03:15
Hadicha
Oynang-oynang
03:48
Kamariddin Ziyo
Aldoqchi
04:06
Xo'ja
On besh kun
03:32
Ilhom Farmonov
Aylonayin
04:09
Navruz Sobirov
Yuragim yiglama
04:36
Xo'ja
Faqat sen
03:30
Isroil Saidumarov
Sen bilan (2016)
05:17
Шахзод
Dard
05:08
Ilhom Farmonov
Sevgim chin
04:03
Isroil Saidumarov
Buxoro ohangi
04:52
Ravshan Sobirov
Sen meni yonimda
03:34
Navruz Sobirov
Eng buyuk sevgimsan
05:21
Navruz Sobirov
Qalbimda bir soz bor
05:20
Tohir Usmonov
Anor-anor
03:35
Xo'ja
Baxtli bol
03:24
Isroil Saidumarov
Shamollar
03:30
Shoira Otabekova
Dilim uzra
03:48
Sanjar Bolbekov
Chin dost
03:42
Setora
Dugona
03:35
Qilichbek Madaliyev
Kimligimni aytmayman
04:12
Setora
Ilila yor
04:20
Isroil Saidumarov
Mastonalarga (2013)
04:20
Navruz Sobirov
Suzula
03:19
Шахзод
Torim
03:09
Umidaxon
Titanik
04:33
Setora
Ona
04:44
Navruz Sobirov
Madorim yoq
04:04
Шахзод
Navroz (2002)
03:02
Ummon
Yettinchi qavat
03:56
Shoira Otabekova
Hililla
02:57
Shoira Otabekova
Vatanim
04:00
Setora
Faeton
03:42
Xo'ja
Elimizda bayram
03:38
Umidaxon
USA for Africa
03:54
Ummon
Yordam ber
03:51
Xo'ja
Bir gozal
03:23
Navruz Sobirov
Yor bolmosa
03:25
Nilufar Usmonova
Bevafo yorim
03:51
Tohir Usmonov
Holidaxon
03:34
Setora
Orzu
04:09
Шахзод
Duxtari
04:19
Ilhom Farmonov
Voy dilim
04:51
Setora
Ruhlar yashar
03:34
Isroil Saidumarov
Mastonalarga
04:46
Setora
Qaytgin
03:33
Ilhom Farmonov
Dilim-tilim
03:09
Hadicha
Sariq olcha
03:29
Ilhom Farmonov
Gozal sanam
03:05
Шахзод
Sumalak
04:03
Xo'ja
Shirin qiz
04:30
Xo'ja
Ketma
03:13
Navruz Sobirov
Durdim sango
03:26
Qilichbek Madaliyev
Turkman qizning qizi
03:56
Ilhom Farmonov
Bir qizni kordim
04:02
Navruz Sobirov
Mozali
04:13
Setora
Begonamiza
04:12
Шахзод
Tombe la neige
03:17
Navruz Sobirov
Yigla deb
04:06
Navruz Sobirov
Alam
05:32
Setora
Bayram
03:21
Jasur Gaipov
Toxta shoshmagin
03:48
Maqsudbek Jabborov
Kelinchak
04:02
Ilhom Farmonov
Favvora
03:36
Odil To'laganov
Soya bormi
03:31
Шахзод
Sevaman seni qanchalar (remix)
03:56
Elyor Sodikov
Chaki-chaki
03:40
Ilhom Farmonov
Posbon
03:59
Ummon
Yuqol (Mayli ketaver 2)
03:30
Ummon
Shukur
03:37
Elyor Sodikov
Sen kemadingku
04:16
Xo'ja
Muhabbatga etolmaysan
04:49
Ilhom Farmonov
Begona
04:11
Suhrob
Kumushimsan
03:24
Elyor Sodikov
Song-songlab
03:29
Ilhom Farmonov
Netar
04:00
Xo'ja
Be adam
03:19
Maqsudbek Jabborov
Gulchehra
04:36
Шахзод
Nozli gulim
03:54
Xo'ja
Yuragimni ol
03:13
Qilichbek Madaliyev
Na gunohim bor meni
04:47
Шахзод
Shahzod
03:45
Ilhom Farmonov
Oshiq boldim
03:14
Jasur Gaipov
Xayolim senda
03:11
Navruz Sobirov
Gavgolar
04:41
Jasur Gaipov
Yuragim
03:42
Xo'ja
Vechera
04:04
Ummon
Yomgir
03:44
Navruz Sobirov
Suv boldi
03:44
Setora
Hiylagar ayyor
04:28
Setora
Bilolmading
04:08
Шахзод
Shahnoza
04:04
Шахзод
Yuragim
04:13
Navruz Sobirov
Zolim yor
04:55
Odil To'laganov
Yalli
03:13
Isroil Saidumarov
Sevmadim dema
03:50
Navruz Sobirov
Yurtim
04:06
←
1
…
21
…
29
30
31
32
33
…
41
…
45
→
Главная
»
Архив по годам
»
2018
»
Январь
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00