Январь 2018
4 436 треков за месяц.
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Ortik Ruziboev
Ajratib bering
03:22
Шахзод
Yulduzli tun
04:23
Setora
Ishongim yoq
01:34
Setora
Ona mehri
03:30
Elyor Sodikov
Gidiram
02:24
Jasur Gaipov
Soginaman
05:21
Elyor Sodikov
Unutmasman
04:38
Isroil Saidumarov
Sevgi
03:48
Qilichbek Madaliyev
Ozbekiston
03:48
Shohruh Mirzo
Zarina
03:41
Xo'ja
Nimadir
03:48
Shohruh Mirzo
Gozalim
03:30
Navruz Sobirov
Mumkun
04:26
Ummon
Sevaveraman
04:57
Ilhom Farmonov
Farida
03:23
Elyor Sodikov
Gozzingni oynatma
03:29
Ummon
Qolding intilib
03:48
Setora
Qoch-qoch
03:39
Isroil Saidumarov
Mehebbatim (ozarbayjoncha)
03:21
Navruz Sobirov
Gunox
04:15
Ravshan Sobirov
Sen bilgin
03:20
Шахзод
Jahonimsan
03:48
Shoira Otabekova
Ey dil (remix)
03:45
Navruz Sobirov
Oyijon
04:15
Ravshan Sobirov
Dilorom
03:56
Navruz Sobirov
Aldanma
03:56
Navruz Sobirov
Qaysi jon
03:54
Elyor Sodikov
Jingir-jingir
03:47
Setora
Ozing aybdor
04:34
Shoira Otabekova
Ajratolmaslar
04:01
Xo'ja
Oylayman seni
03:53
Qilichbek Madaliyev
Osmoningiz tiniq bolsin
03:20
Setora
Ranjima
04:14
Xo'ja
Noz-noz
03:33
Umidaxon
Sendadur konglim
03:41
Setora
Ilila yor (vocal mix)
04:17
Ilhom Farmonov
Korindi
03:20
Xo'ja
Ey yor
03:32
Rayhon
Yoshlar qoshigi
03:49
Setora
Baxtimsan
03:56
Navruz Sobirov
Uchurim
04:53
Elyor Sodikov
Lazgi-1
04:08
Navruz Sobirov
Suji akan
04:56
Setora
Aytolmasman
03:35
Navruz Sobirov
Folbin toy
03:16
Isroil Saidumarov
Bir oqshom
02:41
Ravshan Sobirov
Birinchi sevgi
03:53
Setora
Bibixonim
03:42
Navruz Sobirov
Nurli-nurli
05:56
Elyor Sodikov
Qopoqing
04:17
Elyor Sodikov
Gal-gal
03:04
Ilhom Farmonov
Ishqing otida (1990)
03:42
Xo'ja
Oynamaysiz
04:22
Ravshan Sobirov
Yomon tush
04:56
Rayhon
Bez nego
03:19
Shohruh Mirzo
Zebo sani
04:06
Ravshan Sobirov
Nega aytgin (remix)
05:46
Navruz Sobirov
Manga na
04:47
Umidaxon
Kel yarashaylik
03:31
Шахзод
Cozase
04:10
Umidaxon
Aylama
03:41
Shoira Otabekova
Bilmading
04:08
Suhrob
Zubayda
03:03
Xo'ja
Sehrlangan qiz
03:47
Nilufar Usmonova
Soginmayman
03:27
Setora
Sezimde kaitem tulagan
04:22
Ummon
Sen uchun
03:29
Xo'ja
Uygurcha
03:32
Navruz Sobirov
Gozim uchib
03:52
Ravshan Sobirov
Sen yiglama (remix)
04:18
Samras
Baxtlimiz birga
03:29
Ilhom Farmonov
Jamoling (1993)
03:28
Samras
100 yil
03:15
Ilhom Farmonov
Muxlislar
03:01
Qilichbek Madaliyev
Barkamol avlod
04:02
Shoira Otabekova
Guli
03:06
Qilichbek Madaliyev
Kelaqol
03:55
Qilichbek Madaliyev
Nimalar boldi
03:55
Shoira Otabekova
Bilmas
04:09
Ravshan Sobirov
Dilorom (remix)
03:45
Xo'ja
Gozalim
03:36
Шахзод
Birinchi sevgim
04:51
Ilhom Farmonov
Qaldirgoch
03:34
Jasur Gaipov
Bedavo
03:11
Jasur Gaipov
Soginar
04:02
Navruz Sobirov
Gozal (remix)
04:47
Isroil Saidumarov
Toylar muborak
03:29
Qilichbek Madaliyev
Tor kocha
03:10
Isroil Saidumarov
Shirin jonim
03:38
Rashid Matniyozov
Borgan sari
03:21
Шахзод
Zuli
03:46
Xo'ja
Alpomish avlodlari
04:24
Шахзод
Yuragimda yagona
03:24
Shahnoza Otaboyeva
Ozbegim yigitlari
04:31
Samras
Samolyot (rus version)
02:59
Elyor Sodikov
Muhabbat yoq
04:50
Шахзод
Olkam
03:34
Ilhom Farmonov
Muhabbat
03:54
Qilichbek Madaliyev
Aytilmagan qoshiqlarim
04:54
Ummon
Shamol
04:12
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