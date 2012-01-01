Январь 2012
156 треков за месяц.
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Manzura
Alamlarim
03:59
Markaz
Hafa bo'ldi sevgi
03:53
Nilufar Usmonova
Qaray olasanmi
03:40
Nigora Rahimqulova
O'zbekistonim
03:48
Nigora Rahimqulova
Voy-voy
03:58
Oybek Quvonov
Bir ko'rishda
03:20
Firdavs
Yuragim orzuga yetsin
04:07
Eldormurod Sobirov
Ayollar
04:03
Lola Muborak
O'tar yillar
03:53
Lola Muborak
Tinmay
03:15
Lola Muborak
Sevolmadim
03:38
Lola Muborak
Yorim
03:54
Lola Muborak
Bu dunyo
03:38
Lola Muborak
Bevafo
03:35
Lola Muborak
Bahshi yigit
03:57
Lola Muborak
Armoningman
03:41
Yoqutjon Rajabov
Toshkentim
03:57
Yoqutjon Rajabov
Taqdir
04:11
Yoqutjon Rajabov
Siz ketasiz
03:29
Yoqutjon Rajabov
Sevardim
05:21
Yoqutjon Rajabov
Ota-ona
04:38
Yoqutjon Rajabov
Ota
04:10
Yoqutjon Rajabov
Omadli bo'l
04:04
Yoqutjon Rajabov
Oqibat
04:19
Yoqutjon Rajabov
Ko'ngli bor
03:26
Yoqutjon Rajabov
Qora soch
03:41
Yoqutjon Rajabov
Qizgina
03:23
Yoqutjon Rajabov
Qiz
03:35
Yoqutjon Rajabov
Ketasiz
03:29
Yoqutjon Rajabov
Karvon ko'p
03:52
Yoqutjon Rajabov
Gulsanam
04:11
Yoqutjon Rajabov
Go'zal
03:24
Yoqutjon Rajabov
Bahor
03:43
Yoqutjon Rajabov
Aytishuv
04:31
Yoqutjon Rajabov
Aylonayin
03:03
Dilso'z
Begimey
04:02
UzTim & Zarina Nizomiddinova
Sen yuragimda
03:50
Nodir Mirfayziyev
Omadsiz sevgi (Hushnud)
04:16
Albina
Ti daleko
03:06
Nodir Mirfayziyev
Sen
02:48
Nodir Mirfayziyev
Mehrim beray
03:23
Nodir Mirfayziyev
Meni malikam
03:32
Nodir Mirfayziyev
Qushcha
03:25
Nodir Mirfayziyev
Yig'laysan
04:01
Nigora Rahimqulova
Boshimga balo
04:03
Elmurod Mirdadayev
Qor
03:48
Eldormurod Sobirov
Ey go'zal
03:24
Shuhrat Vohidov
Ofitserlar
03:30
Shohruhxon
Muhabbatnoma (slow)
03:53
Sherzod Yakubov
Baxtli bo'l
03:14
Azeez aka & Eldorbek
Samaya
03:31
Shahruza
Shahruza
03:14
Shahzodbek
Yona-yona
03:22
Shahzodbek
Alamimni olaman
03:45
Xurshid Ishanxodjayev
Erkaginam
03:28
Xurshid Ishanxodjayev
Ohu ko'zingiz
03:22
Hilola Hamidova & Murod Manzur
Araz
04:06
Fotima Safayeva
Yonadi
03:09
Ziyoda & Fazo
Qaydasan
03:45
Fazo
Erkam
04:38
Fazo
Shakira (uzb)
03:51
Fazo
Shakira (club mix)
05:08
Fazo
Uletim (Улетим)
03:53
Fazo
Ko'p
04:22
Umid Amirxon
Oqibat
03:56
Tamila
Azizim
03:24
Sardor Rahimxon
Mohitabonim
04:05
Sanjar Usmonov
Sabrim bitgan
03:29
Saidmuzaffar
Yagona
03:26
Saidmuzaffar
Yurmagin ortimdan
03:41
Saidmuzaffar
Hotira
03:56
Saidmuzaffar
Xazon
03:55
Saidmuzaffar
Soniya
04:05
Saidmuzaffar
Nega-nega
03:18
Saidmuzaffar
Dilsora
03:48
Saidmuzaffar
Devonamande
03:14
Oybek Quvonov
Feruzam
03:45
Oybek Quvonov
Faqat o'zing
04:51
Oybek Quvonov
Sen o'sha
03:36
Ozodbek Nazarbekov
Yor-yor
03:46
Navruzbek Sobirov
Yangi yil
04:59
Navruzbek Sobirov
Eroncha
02:43
Navruzbek Sobirov
Folbin toy
03:14
Navruzbek Sobirov
Uzun sochli
03:04
Navruzbek Sobirov
Suv bo'ldi
03:41
Navruzbek Sobirov
Sayronda
03:25
Navruzbek Sobirov
Na dardim
03:11
Navruzbek Sobirov
Qaytmasman
04:24
Navruzbek Sobirov
Ilk bahorim
04:03
Navruzbek Sobirov
Yolvora
04:14
Navruzbek Sobirov
Getding
04:12
Navruzbek Sobirov
Voz kechdim
03:33
Navruzbek Sobirov
Vatan
05:13
Navruzbek Sobirov
Bu na balo
03:50
Navruzbek Sobirov
Birga bo'lamiz
04:08
Navruzbek Sobirov
Beqarorman
03:47
Navruzbek Sobirov
Aridi jon
04:14
Navruzbek Sobirov
Aldanma
03:56
Navruza Abbosova
Samarqand
04:02
Navruza Abbosova
Vatanimga hizmat qilaman
03:46
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