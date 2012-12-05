Umidaxon - Hindcha popuri

Umidaxon — Hindcha popuri
Ijrochi: Umidaxon
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 97
Hajmi: 14.07 MB
Davomiyligi: 06:07
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 05-12-2012
Skachat

Qo'shiq haqida

Umidaxonning «Hindcha popuri» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 6:07, sifati 128 kbps, saytga 2012-yil 5-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 97 marta tinglangan. Umidaxon ijrosida saytda jami 105 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Ana endi», «Jonam», «Alla».

Umidaxon - Hindcha popuri qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00