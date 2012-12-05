Umidaxon - Hindcha popuri
|Ijrochi:
|Umidaxon
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|97
|Hajmi:
|14.07 MB
|Davomiyligi:
|06:07
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|05-12-2012
Qo'shiq haqida
Umidaxonning «Hindcha popuri» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 6:07, sifati 128 kbps, saytga 2012-yil 5-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 97 marta tinglangan. Umidaxon ijrosida saytda jami 105 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Ana endi», «Jonam», «Alla».
Umidaxon - Hindcha popuri qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.