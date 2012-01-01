Декабрь 2012
101 треков за месяц.
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Ulug'bek Rahmatullayev
Jonim (rus tilida)
03:12
Samandar
Man ovvora
03:45
Munisa Rizayeva
Sekin asta
03:11
Dilso'z
Asalim mani
03:44
Lola
Umidlar
03:53
Lola
Tuyg'ularim
03:40
Lola
Qaytmaydi
03:22
Lola
O'z qo'lingda
03:39
Lola
Manzillar
03:19
Lola
Kechir g'urur
03:37
Lola
Budur
03:40
Lola
Aylanma
03:07
Ziynat guruhi
Qish xotirasi
04:09
Dilmurod Mutalshayxov
Moviy-moviy
03:43
Antares
Yangi yil, yangi yil
03:38
Dilnoza Ismiyaminova
Omon yor
03:04
Dilnoza Ismiyaminova
O'zbekistonga keling
03:09
Umid Shahobov
Yonarman
03:04
Umid Shahobov
Parvona
02:59
Farangiz Shamsiyeva
Kel men tomon
03:34
Shahzodbek
Soyabon
03:48
Sherzod Yakubov
Ayyor ayyorsan
02:39
Sardor Rahimxon
Qalqam (qozoqcha)
03:35
Mango
Yor-yor
03:26
Markaz
Jonimga tegma
04:36
Yodgor Mirzajonov
Zor-zor
02:57
Zamon
Jonim
03:37
Yulduz Nizomova
Shahrim
03:10
Yulduz Nizomova
Shalola
04:48
Yulduz Nizomova
Chaman ichra
03:31
Yulduz Nizomova
Hayot deydilar
04:49
Yulduz Nizomova
Hayollar
03:06
Yulduz Nizomova
O'zbekiston
03:44
Yulduz Nizomova
Taralela
02:44
Yulduz Nizomova
Sizni o'ylab
03:02
Yulduz Nizomova
San galmas
05:48
Yulduz Nizomova
Orzular ila
03:03
Yulduz Nizomova
Olma pishganda
03:37
Yulduz Nizomova
Lazgi
04:23
Yulduz Nizomova
Qo'ng'iroq
01:59
Yulduz Nizomova
Deydi
03:27
Shahnozabonu
Vatan
03:32
Sirojiddin Fayziyev
Yangi yil
03:08
Sirojiddin Fayziyev
Chechajon
03:28
Sirojiddin Fayziyev
O'tov
03:43
Sirojiddin Fayziyev
Sumalak
03:02
Sirojiddin Fayziyev
Mastona
03:31
Sirojiddin Fayziyev
Qora qosh
03:26
Sirojiddin Fayziyev
Vatan
03:52
Qobil Ibrohimov
Shirin-shirin
03:20
Dilnoza Ismiyaminova
Uzuk
02:45
Jaloliddin
Har kun
03:23
Farhod va Shirin
Yangi yil
02:42
Aziz Rajabiy
Yuragimning yagonasi
03:52
Lola
So'ra
03:33
Ummon
Mayda-mayda
04:24
Yulduz Nizomova
Elim
03:21
Yulduz Nizomova
Vatan
03:11
Yulduz Nizomova
Bahorjon
03:00
Yulduz Nizomova
Ayol
03:38
Shahnozabonu
Men topaman
03:50
Hilola Hamidova
Unga-bunga boqma
03:41
Ulug'bek Mardonov
Go'zal qiz
03:42
Ulug'bek Mardonov
Alam
04:32
Ulug'bek Mardonov
Ado
02:57
Qobil Ibrohimov
Yalli
03:20
Qobil Ibrohimov
Ey sanam
03:29
Qobil Ibrohimov
Shirin kulishlaring
02:42
Qobil Ibrohimov
Malikam
04:02
Qobil Ibrohimov
Mayxona
04:04
Qobil Ibrohimov
Yor yig'lama
05:02
Qobil Ibrohimov
Boqmadi
04:07
Qobil Ibrohimov
Bu Gece
03:07
Dilmurod Mutalshayxov
Azizam
03:39
Ziyoda
Bolaligim
04:12
Ziyoda
Seni sevaman (duet)
03:47
Kaniza
Yana
03:19
Shahzoda
Net v mire (Нет в мире)
03:37
Umidaxon
Hindcha popuri
06:07
Suhrob Kenjayev
Priletay ko mne
03:00
Sahro
Kosmonavti (Космонавты)
03:49
Sahro
Begu
04:04
Alisher Zokirov
Sening baxting
04:41
Benom
So'rama (remix)
03:00
Oybek va Nigora
Ayro
03:40
Sardor Rahimxon
Yana manda
03:59
Manzura
Soxta tuyg'u
03:14
Shoira Otabekova
Tabassum
03:19
Shahnozabonu & Retro
Vodillik kelin
03:43
Shahnozabonu
Oyga qarab
03:50
Shahnozabonu
Qizim
04:17
Xolmurod Saidov
Oshiqman
03:40
Budur & Qorako'z
Nega
03:59
Qorako'z
Taqdir
03:27
Jamshid Abdunosirov
Yomg'ir
03:38
Dilmurod Mutalshayxov
Tor ko'chalar
03:30
Davron
Yagonam
03:34
Bakir
Gullar
03:35
Bakir
Barbod orzu
04:31
Avzalbek Husanov
Opa-singil
03:53
←
1
2
→
Главная
»
Архив по годам
»
2012
»
Декабрь
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00