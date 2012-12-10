Ulug'bek Mardonov - Ado
|Ijrochi:
|Ulug'bek Mardonov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|60
|Hajmi:
|6.83 MB
|Davomiyligi:
|02:57
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|10-12-2012
Qo'shiq haqida
«Ado» qo'shig'ini Ulug'bek Mardonov ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:57, sifati 128 kbps, saytga 2012-yil 10-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 60 marta tinglangan. Ulug'bek Mardonov ijrosida saytda jami 3 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Go'zal qiz», «Alam».
Ulug'bek Mardonov - Ado qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.