Ulug'bek Mardonov - Alam
|Ijrochi:
|Ulug'bek Mardonov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|80
|Hajmi:
|10.47 MB
|Davomiyligi:
|04:32
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|10-12-2012
Qo'shiq haqida
«Alam» — Ulug'bek Mardonov ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:32, sifati 128 kbps, saytga 2012-yil 10-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 80 marta tinglangan. Ulug'bek Mardonov ijrosida saytda jami 3 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Go'zal qiz», «Ado».
Ulug'bek Mardonov - Alam qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.