Октябрь 2012
223 треков за месяц.
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Shohruhxon & Afruz
Jonginam meni
02:44
Shohruhxon
Muhabbatnoma (club mix)
03:25
Dilshoh & Sherzod Yakubov
Intilaman
02:59
Xurshid Ishanxodjayev
Alvido yor
03:25
Otabek Mutalxo'jayev & Shirin Ernest
O'zga sayyoralik
04:16
Ato
Kechir meni
03:56
Asr
Hoy nomard nokas
03:31
Asr
Meni sev
03:30
Asr
Kim bilansan hozir
03:07
Suhrob Kenjayev
Kechikdim
03:08
Shohruhxon
Chao bambino
03:20
Shohruhxon
Qalbim qo'shig'i
03:25
Gulsanam Mamazoitova
Futbol
03:42
Shahruz
Mani-mani jonim
02:45
Shahzod
Kelasanmi
03:08
Pasxalis
Gde ona (Где она)
04:05
Oybek Quvonov
Ra'no
03:02
Azizshox
Nesi yomondir
03:32
Shahnoz
Sen meni jonim
03:12
Sardor Rahimxon
Yurak ko'nmas (monolog)
01:09
Sardor Rahimxon
Yuragimning chirog'isiz (monolog)
01:26
Sardor Rahimxon
Yuragimni bering (monolog)
01:45
Sardor Rahimxon
Yolg'izginam (monolog)
01:36
Sardor Rahimxon
Yer va osmoncha (monolog)
01:25
Sardor Rahimxon
Yana baxtli bo'larmikanmiz (monolog)
01:05
Sardor Rahimxon
Tug'ishganim mening (monolog)
02:02
Sardor Rahimxon
Suyib qolgansan (monolog)
01:32
Sardor Rahimxon
Sog'indim deb ayt (monolog)
01:13
Sardor Rahimxon
Sog'inaman (monolog)
01:47
Sardor Rahimxon
Sizni ko'rsam (monolog)
00:58
Sardor Rahimxon
Sizga keragim bormi (monolog)
01:31
Sardor Rahimxon
Siz malaksiz (monolog)
01:13
Sardor Rahimxon
Sim-sim yig'lar yuragim (monolog)
01:12
Sardor Rahimxon
Shamol tingladi (monolog)
01:45
Sardor Rahimxon
Sevgim yetar ikkimizga (monolog)
01:24
Sardor Rahimxon
Sevgilim (monolog)
01:58
Sardor Rahimxon
Sevardim (monolog)
01:34
Sardor Rahimxon
Sevaman faqat (monolog)
01:22
Sardor Rahimxon
Seni suygan o'zim (monolog)
01:14
Sardor Rahimxon
Seni o'yladim (monolog)
01:36
Sardor Rahimxon
Seni olib qochib ketaman (monolog)
01:54
Sardor Rahimxon
Seni ko'rgim kelaverar (monolog)
01:10
Sardor Rahimxon
Seni ko'rgim kelar (monolog)
01:26
Sardor Rahimxon
Sen yig'lama (monolog)
01:03
Sardor Rahimxon
Sen o'sha-osha (monolog)
01:54
Sardor Rahimxon
Sen meni suyasan (monolog)
01:08
Sardor Rahimxon
Sen haqingda (monolog)
01:07
Sardor Rahimxon
Rahmingiz kelsin (monolog)
01:07
Sardor Rahimxon
Qo'llaringdan tutib bo'lmas (monolog)
01:25
Sardor Rahimxon
Qo'lim yetmas joydami (monolog)
01:16
Sardor Rahimxon
Qayda qoldi (monolog)
01:01
Sardor Rahimxon
Qarashingiz (monolog)
01:49
Sardor Rahimxon
Qani (monolog)
01:24
Sardor Rahimxon
Qanday qilib (monolog)
01:20
Sardor Rahimxon
Qanday aytaman (monolog)
01:24
Sardor Rahimxon
Qalbimning egasi bo'ldingiz (monolog)
01:14
Sardor Rahimxon
Qachon ko'rishamiz (monolog)
01:58
Sardor Rahimxon
O'zingizdan (monolog)
01:15
Sardor Rahimxon
O'zimdan o'tdi (monolog)
01:48
Sardor Rahimxon
Oyog'ingni quchib yig'lagim keldi (monolog)
02:05
Sardor Rahimxon
Oy Gul (monolog)
01:53
Sardor Rahimxon
Nima qilay (monolog)
01:33
Sardor Rahimxon
Muhabbatning toshi og'ir (monolog)
01:44
Sardor Rahimxon
Muhabbatginam mening (monolog)
01:41
Sardor Rahimxon
Muhabbatginam (monolog)
01:40
Sardor Rahimxon
Muhabbat bu (monolog)
01:27
Sardor Rahimxon
Meni yolg'iz qoldirma (monolog)
01:17
Sardor Rahimxon
Ko'zginamning nurisan (monolog)
01:05
Sardor Rahimxon
Kelgin sog'indim (monolog)
01:15
Sardor Rahimxon
Joningni berar eding (monolog)
02:19
Sardor Rahimxon
Jonimni berishga roziman (monolog)
01:30
Sardor Rahimxon
Jonim (monolog)
00:55
Sardor Rahimxon
Ishqning ko'chasi (monolog)
01:23
Sardor Rahimxon
Hayot (monolog)
01:10
Sardor Rahimxon
Hamon yaxhsi ko'raman (monolog)
01:26
Sardor Rahimxon
Hamisha gulim (monolog)
01:15
Sardor Rahimxon
Gulijon (monolog)
01:25
Sardor Rahimxon
Go'zal yorimsan (monolog)
01:24
Sardor Rahimxon
Go'dakning ko'zidek tiniq edi (monolog)
01:24
Sardor Rahimxon
Farishtam (monolog)
01:19
Sardor Rahimxon
Eslab turasanmu (monolog)
01:46
Sardor Rahimxon
Bunchalar sevdirding (monolog)
01:09
Sardor Rahimxon
Bormi sizni eslatmaydigan (monolog)
01:23
Sardor Rahimxon
Bor (monolog)
01:41
Sardor Rahimxon
Biz albatta uchrashamiz (monolog)
01:23
Sardor Rahimxon
Bilsang edi (monolog)
01:19
Sardor Rahimxon
Beozorginam (monolog)
02:10
Sardor Rahimxon
Bekor sevibsan (monolog)
01:15
Sardor Rahimxon
Bahor bo'lib (monolog)
01:12
Sardor Rahimxon
Baxtli bo'lishing uchun (monolog)
01:24
Sardor Rahimxon
8 yil (monolog)
01:41
Baxtiyor Sultonov
Mohabbat (ritm)
03:29
Baxtiyor Sultonov
Yurakdan urdi
03:54
Baxtiyor Sultonov
O'yna
03:02
Baxtiyor Sultonov
O'zim orzu
03:36
Baxtiyor Sultonov
O'zbegim go'zali
03:38
Baxtiyor Sultonov
Ona
07:45
Baxtiyor Sultonov
Kel
04:32
Baxtiyor Sultonov
Balli (turkcha)
03:52
Baxtiyor Sultonov
Ana qaradi
03:33
←
1
2
3
→
Главная
»
Архив по годам
»
2012
»
Октябрь
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00