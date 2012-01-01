Февраль 2012
89 треков за месяц.
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Odil To'laganov
Yalley
03:12
Ummon
Ayt (Dj Loman Mix)
04:08
Ummon
Yo'q
03:41
Ummon
Qiynama
03:07
Ummon
Man bo'laman man
03:15
Ummon
To'xtab borar
05:01
Shohsanam
Devona qilsin
04:04
Shohsanam
Yolg'on dunyo
03:25
Shohsanam
Muhabbat
04:46
Shohsanam
Sultonim
03:41
Nigina Nabiyeva
Sen ketarsan
03:41
Mustafo
Lilali
03:57
Jasurxan Gaipov
Hochu k tebe (Хочу к тебе)
04:27
Jasurxan Gaipov
Yo'q kerakmas
02:34
Jasurxan Gaipov
Aytmadim
04:23
Jasurxan Gaipov
Give into me
04:47
Jasur Umirov
Ota-ona
05:31
Yunusbek Yusupov
Ota-onam
03:57
Shuhrat Daryo
Ya vstretil devushku (Я встретил девушку)
03:06
Shuhrat Daryo
Shaydoman Ra'no
03:39
Shuhrat Daryo
Tong (remix)
04:15
Shuhrat Daryo
Mahallaning go'zal qizi
03:50
Shahnoz
Sen kabi
03:21
Umar Shamsiyev
Heyleyli
03:44
Sarvar Rahmatxo'jayev
Sensiz
04:27
Saidmuzaffar
Sevgi
03:42
Oybek Quvonov
Sen o'sha (remix)
03:36
Ozod Ravshan
Pari qiz
02:54
Nasiba Uzoqova
Jenshina-zagadka (Женщина-загадка)
03:10
Marvarid
Mama (Мама)
03:16
Leyla
Tosh ko'chada
04:07
Leyla
Araz
03:03
Qahramon Haydarov
O muhabbat
03:34
Indi
Yasha mangu
03:50
Ziyoda
Hayol
03:32
Ziyoda
Ota-ona
04:00
Ziyoda
Otajonim
04:19
Ziyoda
Modern Talking
02:52
Ziyoda
Qaynona
03:26
Ziyoda
Zubi-zubi
01:58
Jasur Umirov
Oy go'zalim
03:18
Botir Yaminov
Singlim kelinchak
04:05
Arsenal
Umrim o'tar
03:58
Avaz Olimov
Ikkimiz
04:00
Avaz Olimov
Bilmading
03:45
Bahrom Sodiqov
Ti illyuziya (eron)
02:58
Bahrom Sodiqov
Ti illyuziya (Ты иллюзия)
02:57
Shuhrat Daryo
Yig'lamang
03:22
Shahrizod Nur
Ikki qizni sevaman
03:26
Rayhon & Ulug'bek Rahmatullayev
O'qilmagan kitob
03:35
Sardor Bekmurodov
O'zbek o'gloni
03:24
Sardor Bekmurodov
Oydin
03:08
Sardor Bekmurodov
Kun o'tar
03:36
Sardor Bekmurodov
Ko'zoynakli qiz
03:28
Sanjar Nur
Vatanim
03:37
Nasiba Abdullayeva
Qaldirg'och (2012)
04:29
Mavluda Asalxo'jayeva
Olma-anor
03:32
Zohid Shams
Sevib qoldim (long)
02:57
Zohid Shams
Sevib qoldim
02:12
Zohid Shams
Menga javob ber
04:12
Jasur Umirov
Ket bor
03:18
Jasur Umirov
Zorim
04:03
Jalol Do'st
Charpar
04:36
Jalol Do'st
Hayot
03:40
Jalol Do'st
Sevgi armoni
03:55
Jalol Do'st
Leyli ve Mejnun
02:51
Jalol Do'st
Laylo
03:46
Jalol Do'st
Hayron qiz
03:44
Jalol Do'st
Yor-yor
02:35
Jalol Do'st
Yor
03:37
Jalol Do'st
Dil
02:46
Jalol Do'st
Gel
03:15
Jalol Do'st
Bu qalb (turk)
04:26
Jalol Do'st
Birga
03:33
Jalol Do'st
Bilarsan
04:00
Jalol Do'st
Angel (turk)
04:12
Javohir Sodiqov & Diyora Usmonova
Gde to vesna
03:11
Bekzod Musayev
Yagona
03:01
Bekzod Musayev
Vatan
04:01
Aziz Ali
Mening baxtim
03:23
Mr Akrom
Zov Vostoka
05:34
Mr Akrom
You On Mind
05:22
Mr Akrom
Share My Love
05:32
Mr Akrom
Persuasion
05:41
Mr Akrom
Part Of Me
07:29
Mr Akrom
Nighshift
04:45
Mr Akrom
Fukushima
05:25
Mr Akrom
Fedde Le Grand
05:56
Mr Akrom
Angry Heart dub mix
06:16
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