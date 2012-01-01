Апрель 2012
178 треков за месяц.
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Sardor Rahimxon
Sog'indi yuragim
04:07
Ulug'bek Rahmatullayev
Qizlar ismi
03:23
Umidaxon
Hind poppurisi
06:03
Umidaxon
Otmagay tong
04:50
Ulug'bek Baxshi
Xato qildik
04:57
Ulug'bek Baxshi
Hay-hay
03:30
Ulug'bek Baxshi
Farida
03:20
Ulug'bek Baxshi
O'zbegimning qizlari
03:44
Ulug'bek Baxshi
Tuyalar
03:27
Ulug'bek Baxshi
Polvonim
03:43
Ulug'bek Baxshi
Oysuluv
03:47
Ulug'bek Baxshi
Oypari
03:11
Ulug'bek Baxshi
Ko'pkari
04:04
Ulug'bek Baxshi
Jigitlar
04:53
Ulug'bek Baxshi
Guldana
03:39
Marvarid
Proshay (Прощай)
04:11
Ziyoda
Bilmaysan
03:32
DuTor
O'zim o'zimga dushman
03:42
DuTor
Tuyg'u
03:45
Davron
Shirin-shirin
03:34
Bekzod Po'latov
Sen o'zing
03:53
Bekzod Po'latov
Sevolganda
04:38
Bekzod Po'latov
Qahrli gul
03:50
Bekzod Po'latov
Qalbsiz
04:33
Bekzod Po'latov
Yolg'iz
04:12
Munisa Rizayeva
Gollivud
03:29
Nilufar Usmonova
Aytishuv (Doniyor Bekturdiyev)
03:49
Salmon
Chorlaysan
03:57
Safari
Sevgimga ishon
02:52
Tolibjon Isroilov
Shakar
03:51
Chingiz Muhammad
Bahorim
04:45
Chingiz Muhammad
Majnun
03:33
Shahzoda Yashnarova
Sevgandim
04:14
Iroda Iraliyeva & Sevinch Anvarova
Opa-singil
02:55
Dilso'z
Zarubejnaya (Зарубежная)
02:59
Birdam guruhi
Sensiz
03:56
Birdam guruhi
Qayt
03:42
Birdam guruhi
Izlama
03:53
Abdusolih Abdurahmonov
Chiroyli qiz
03:36
Abdusolih Abdurahmonov
Kulgularing
03:32
Zulayho Boyxonova
Kuy (poppuri)
04:11
Zulayho Boyxonova
Yallama (kuy)
03:24
Zulayho Boyxonova
Nechun
04:28
Zulayho Boyxonova
Inson
02:50
Zulayho Boyxonova
Dil oqadi
02:57
Zulayho Boyxonova
Sevgi
02:54
Zulayho Boyxonova
Malak
03:16
Zulayho Boyxonova
Un amore (ispan)
03:53
Zulayho Boyxonova
Baxt erur
03:37
Zulayho Boyxonova
Tabibim sen
02:56
Zulayho Boyxonova
Kimnidur sevganmisan
03:29
Zulayho Boyxonova
Padam (Fransuz)
03:26
Zulayho Boyxonova
Zor qilma
03:22
Zulayho Boyxonova
Rashk
03:41
Zulayho Boyxonova
O'rtadi
04:02
Zulayho Boyxonova
Gunox
03:06
Zulayho Boyxonova
Yonimga kel
03:09
Zulayho Boyxonova
Kurash
02:37
Zulayho Boyxonova
Xitoycha
04:06
Zulayho Boyxonova
Sensiz yashab
03:18
Zulayho Boyxonova
O'ynotadur
04:50
Zulayho Boyxonova
Aziz diyor
04:17
Zulayho Boyxonova
Ey umri aziz
04:05
Zulayho Boyxonova
Salomatlik kerak
03:42
Zulayho Boyxonova
Tanovor
03:34
Zulayho Boyxonova
Bandari
03:13
Zulayho Boyxonova
Begim
03:18
Zulayho Boyxonova
Sumalak
03:02
Zulayho Boyxonova
Istaram
04:12
Zulayho Boyxonova
Hech kelmading
03:31
Zulayho Boyxonova
Sevasanmi endi dil
03:22
Zulayho Boyxonova
Bir qadam
03:26
Zulayho Boyxonova
Mag'rurginam
03:53
Zulayho Boyxonova
Ey yor
03:39
Zulayho Boyxonova
Tushimda ko'rsam edi
04:48
Zulayho Boyxonova
Dilimdagilar
04:03
Zulayho Boyxonova
Falak
03:49
Alisher Fayz
Chiroyli qiz
03:25
Alisher Fayz
Yuzda yurma
03:44
Alisher Fayz
Bugun bayram
02:44
Alisher Fayz
Nahotki
03:20
Alisher Fayz
Zua-zua (mix)
02:57
Alisher Fayz
Orzu
03:03
Alisher Fayz
Laylo
03:45
Alisher Fayz
Xayrlashdim
03:06
Alisher Fayz
Berma
04:34
Alisher Fayz
Erkam bo'lib
03:56
Alisher Fayz
So'zidan
03:32
Alisher Fayz
Zua-zua
03:01
Alisher Fayz
Omad
03:31
Alisher Fayz
Xatlarim
03:56
Alisher Fayz
Qararman
03:28
Alisher Fayz
Ko'rgani keldim
03:12
Alisher Fayz
Hikmat
05:24
Alisher Fayz
Umidim sendan
01:43
Farrux Xamrayev
Aeroport yo'lida
03:05
Xurshid Ishanxodjayev
Meniki bo'l
03:22
Shahzodbek
Diyorim
04:13
Shahzodbek
Keldim
02:53
Nodirabegim
Sevaman
03:54
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