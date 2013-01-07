Ulug'bek Rahmatullayev - Onajonim

Ulug'bek Rahmatullayev — Onajonim
Ijrochi: Ulug'bek Rahmatullayev
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 298
Hajmi: 10.63 MB
Davomiyligi: 04:37
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 07-01-2013
Skachat

Qo'shiq haqida

«Onajonim» qo'shig'ini Ulug'bek Rahmatullayev ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:37, sifati 128 kbps, saytga 2013-yil 7-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 298 marta tinglangan. Ulug'bek Rahmatullayev ijrosida saytda jami 250 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Ota-Onam Hoji qilaman», «Bilmadi», «Pari».

Ulug'bek Rahmatullayev - Onajonim qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00