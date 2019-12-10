Ulug'bek Rahmatullayev - Ota-Onam Hoji qilaman

Ulug'bek Rahmatullayev — Ota-Onam Hoji qilaman
Ijrochi: Ulug'bek Rahmatullayev
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 61 072
Hajmi: 3.70 MB
Davomiyligi: 04:00
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 10-12-2019
Skachat

Qo'shiq haqida

«Ota-Onam Hoji qilaman» qo'shig'ini Ulug'bek Rahmatullayev ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:00, sifati 128 kbps, saytga 2019-yil 10-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 61 072 marta tinglangan — bu Ulug'bek Rahmatullayevning saytdagi eng ko'p tinglangan qo'shig'i. Ulug'bek Rahmatullayev ijrosida saytda jami 250 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Bilmadi», «Pari», «Bekor sevdim». Qo'shiq quyidagi to'plamlarga kiritilgan: Terma qo'shiqlar, Ona haqida qo'shiqlar.

Ulug'bek Rahmatullayev - Ota-Onam Hoji qilaman qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar
Bu qo'shiq to'plamlarda
Barcha to'plamlar
Terma qo'shiqlar Ona haqida qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00