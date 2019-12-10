Ulug'bek Rahmatullayev - Ota-Onam Hoji qilaman
|Ijrochi:
|Ulug'bek Rahmatullayev
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|61 072
|Hajmi:
|3.70 MB
|Davomiyligi:
|04:00
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|10-12-2019
Qo'shiq haqida
«Ota-Onam Hoji qilaman» qo'shig'ini Ulug'bek Rahmatullayev ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:00, sifati 128 kbps, saytga 2019-yil 10-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 61 072 marta tinglangan — bu Ulug'bek Rahmatullayevning saytdagi eng ko'p tinglangan qo'shig'i. Ulug'bek Rahmatullayev ijrosida saytda jami 250 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Bilmadi», «Pari», «Bekor sevdim». Qo'shiq quyidagi to'plamlarga kiritilgan: Terma qo'shiqlar, Ona haqida qo'shiqlar.
Ulug'bek Rahmatullayev - Ota-Onam Hoji qilaman qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.