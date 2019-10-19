Sodirxon Nosiraliyev - Mubina
|Ijrochi:
|Sodirxon Nosiraliyev
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|1 045
|Hajmi:
|3.01 MB
|Davomiyligi:
|03:02
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|19-10-2019
Qo'shiq haqida
Sodirxon Nosiraliyevning «Mubina» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:02, sifati 128 kbps, saytga 2019-yil 19-oktabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 1 045 marta tinglangan — bu Sodirxon Nosiraliyevning saytdagi eng ko'p tinglangan qo'shig'i. Sodirxon Nosiraliyev ijrosida saytda jami 2 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Majnunman».
Sodirxon Nosiraliyev - Mubina qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.