Sodirxon Nosiraliyev - Mubina

Sodirxon Nosiraliyev — Mubina
Ijrochi: Sodirxon Nosiraliyev
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 1 045
Hajmi: 3.01 MB
Davomiyligi: 03:02
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 19-10-2019
Skachat

Qo'shiq haqida

Sodirxon Nosiraliyevning «Mubina» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:02, sifati 128 kbps, saytga 2019-yil 19-oktabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 1 045 marta tinglangan — bu Sodirxon Nosiraliyevning saytdagi eng ko'p tinglangan qo'shig'i. Sodirxon Nosiraliyev ijrosida saytda jami 2 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Majnunman».

Sodirxon Nosiraliyev - Mubina qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00