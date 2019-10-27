Sodirxon Nosiraliyev - Majnunman

Sodirxon Nosiraliyev — Majnunman
Ijrochi: Sodirxon Nosiraliyev
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 712
Hajmi: 3.63 MB
Davomiyligi: 03:42
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 27-10-2019
Skachat

Qo'shiq haqida

«Majnunman» qo'shig'ini Sodirxon Nosiraliyev ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:42, sifati 128 kbps, saytga 2019-yil 27-oktabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 712 marta tinglangan. Sodirxon Nosiraliyev ijrosida saytda jami 2 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Mubina». Bu Sodirxon Nosiraliyevning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Sodirxon Nosiraliyev - Majnunman qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00