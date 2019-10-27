Sodirxon Nosiraliyev - Majnunman
|Ijrochi:
|Sodirxon Nosiraliyev
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|712
|Hajmi:
|3.63 MB
|Davomiyligi:
|03:42
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|27-10-2019
Qo'shiq haqida
«Majnunman» qo'shig'ini Sodirxon Nosiraliyev ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:42, sifati 128 kbps, saytga 2019-yil 27-oktabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 712 marta tinglangan. Sodirxon Nosiraliyev ijrosida saytda jami 2 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Mubina». Bu Sodirxon Nosiraliyevning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Sodirxon Nosiraliyev - Majnunman qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.