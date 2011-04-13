Abdurashid Saidov - Ushshog'i sodirxon

Abdurashid Saidov — Ushshog'i sodirxon
Ijrochi: Abdurashid Saidov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 164
Hajmi: 11.05 MB
Davomiyligi: 04:48
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 13-04-2011
Skachat

Qo'shiq haqida

Abdurashid Saidovning «Ushshog'i sodirxon» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:48, sifati 128 kbps, saytga 2011-yil 13-aprelda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 164 marta tinglangan. Abdurashid Saidov ijrosida saytda jami 2 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Qurbon o'lam».

Abdurashid Saidov - Ushshog'i sodirxon qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00