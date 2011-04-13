Abdurashid Saidov - Ushshog'i sodirxon
|Ijrochi:
|Abdurashid Saidov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|164
|Hajmi:
|11.05 MB
|Davomiyligi:
|04:48
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|13-04-2011
Qo'shiq haqida
Abdurashid Saidovning «Ushshog'i sodirxon» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:48, sifati 128 kbps, saytga 2011-yil 13-aprelda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 164 marta tinglangan. Abdurashid Saidov ijrosida saytda jami 2 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Qurbon o'lam».
Abdurashid Saidov - Ushshog'i sodirxon qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.