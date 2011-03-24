Erkin Ruzimatov - Qashqarchai sodirxon
|Ijrochi:
|Erkin Ruzimatov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|151
|Hajmi:
|12.01 MB
|Davomiyligi:
|05:13
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|24-03-2011
Qo'shiq haqida
Erkin Ruzimatovning «Qashqarchai sodirxon» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 5:13, sifati 128 kbps, saytga 2011-yil 24-martda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 151 marta tinglangan. Erkin Ruzimatov ijrosida saytda jami 63 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Gulzor», «Ey sarvi qomat», «Meni toshlar».
Erkin Ruzimatov - Qashqarchai sodirxon qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.