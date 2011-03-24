Erkin Ruzimatov - Qashqarchai sodirxon

Erkin Ruzimatov — Qashqarchai sodirxon
Ijrochi: Erkin Ruzimatov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 151
Hajmi: 12.01 MB
Davomiyligi: 05:13
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 24-03-2011
Skachat

Qo'shiq haqida

Erkin Ruzimatovning «Qashqarchai sodirxon» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 5:13, sifati 128 kbps, saytga 2011-yil 24-martda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 151 marta tinglangan. Erkin Ruzimatov ijrosida saytda jami 63 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Gulzor», «Ey sarvi qomat», «Meni toshlar».

Erkin Ruzimatov - Qashqarchai sodirxon qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00