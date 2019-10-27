Shohsanam - Chugirma

Shohsanam — Chugirma
Ijrochi: Shohsanam
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 1 150
Hajmi: 3.73 MB
Davomiyligi: 03:49
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 27-10-2019
Skachat

Qo'shiq haqida

«Chugirma» — Shohsanam ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:49, sifati 128 kbps, saytga 2019-yil 27-oktabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 1 150 marta tinglangan. Shohsanam ijrosida saytda jami 47 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Shaq-shaq», «Popuri», «Lazgi».

Shohsanam - Chugirma qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00