Shohsanam - Chugirma
|Ijrochi:
|Shohsanam
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|1 150
|Hajmi:
|3.73 MB
|Davomiyligi:
|03:49
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|27-10-2019
Qo'shiq haqida
«Chugirma» — Shohsanam ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:49, sifati 128 kbps, saytga 2019-yil 27-oktabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 1 150 marta tinglangan. Shohsanam ijrosida saytda jami 47 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Shaq-shaq», «Popuri», «Lazgi».
Shohsanam - Chugirma qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.