Bojalar - Chugirma (English version)

Bojalar — Chugirma (English version)
Ijrochi: Bojalar
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 169
Hajmi: 7.59 MB
Davomiyligi: 03:17
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 21-02-2022
Skachat

Qo'shiq haqida

«Chugirma (English version)» — Bojalar ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:17, sifati 128 kbps, saytga 2022-yil 21-fevralda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 169 marta tinglangan. Bojalar ijrosida saytda jami 354 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Bahor kelib jiyda gullaganda», «Achchiq hayot», «Osmonda qushlar (feat. Qilichbek Madaliyev)».

Bojalar - Chugirma (English version) qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00