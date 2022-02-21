Bojalar - Chugirma (English version)
|Ijrochi:
|Bojalar
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|169
|Hajmi:
|7.59 MB
|Davomiyligi:
|03:17
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|21-02-2022
Qo'shiq haqida
«Chugirma (English version)» — Bojalar ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:17, sifati 128 kbps, saytga 2022-yil 21-fevralda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 169 marta tinglangan. Bojalar ijrosida saytda jami 354 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Bahor kelib jiyda gullaganda», «Achchiq hayot», «Osmonda qushlar (feat. Qilichbek Madaliyev)».
Bojalar - Chugirma (English version) qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.