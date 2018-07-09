Dilnoza Ismiyaminova - Chugirma
|Ijrochi:
|Dilnoza Ismiyaminova
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|146
|Hajmi:
|7.39 MB
|Davomiyligi:
|03:12
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|09-07-2018
Qo'shiq haqida
Dilnoza Ismiyaminovaning «Chugirma» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:12, sifati 128 kbps, saytga 2018-yil 9-iyulda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 146 marta tinglangan. Dilnoza Ismiyaminova ijrosida saytda jami 102 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Yor-yorlar», «Izlama», «Oʻylarman».
Dilnoza Ismiyaminova - Chugirma qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.