Dilnoza Ismiyaminova - Chugirma

Dilnoza Ismiyaminova — Chugirma
Ijrochi: Dilnoza Ismiyaminova
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 146
Hajmi: 7.39 MB
Davomiyligi: 03:12
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 09-07-2018
Skachat

Qo'shiq haqida

Dilnoza Ismiyaminovaning «Chugirma» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:12, sifati 128 kbps, saytga 2018-yil 9-iyulda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 146 marta tinglangan. Dilnoza Ismiyaminova ijrosida saytda jami 102 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Yor-yorlar», «Izlama», «Oʻylarman».

Dilnoza Ismiyaminova - Chugirma qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00