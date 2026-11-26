Sherzodbek Ishmuratov - Iblis
|Ijrochi:
|Sherzodbek Ishmuratov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|8.36 MB
|Davomiyligi:
|04:33
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|26-11-2026
Qo'shiq haqida
Sherzodbek Ishmuratovning «Iblis» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:33, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 26-noyabrda qo'shilgan. Sherzodbek Ishmuratov ijrosida saytda jami 5 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Birinchim», «Go'zal yor», «Ota-onangdan bo'lak». Bu Sherzodbek Ishmuratovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Sherzodbek Ishmuratov - Iblis qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.