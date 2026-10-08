Sherzodbek Ishmuratov - Ota-onangdan bo'lak
|Ijrochi:
|Sherzodbek Ishmuratov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|5.7 MB
|Davomiyligi:
|03:06
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|08-10-2026
Qo'shiq haqida
Sherzodbek Ishmuratovning «Ota-onangdan bo'lak» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:06, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 8-oktabrda qo'shilgan. Sherzodbek Ishmuratov ijrosida saytda jami 5 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Go'zal yor», «Siylai rahm», «Beray desa Alloh». Bu Sherzodbek Ishmuratovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Sherzodbek Ishmuratov - Ota-onangdan bo'lak qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.