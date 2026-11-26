Otabek Mutalxo'jayev - Ko'ngil furush
|Ijrochi:
|Otabek Mutalxo'jayev
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|7.37 MB
|Davomiyligi:
|04:00
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|26-11-2026
Qo'shiq haqida
«Ko'ngil furush» — Otabek Mutalxo'jayev ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:00, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 26-noyabrda qo'shilgan. Otabek Mutalxo'jayev ijrosida saytda jami 93 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Robbim shunday yor ato et», «Nozanin yor», «Zorim». Bu Otabek Mutalxo'jayevning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Otabek Mutalxo'jayev - Ko'ngil furush qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.