Sherzodbek Ishmuratov - Birinchim (new version)
|Ijrochi:
|Sherzodbek Ishmuratov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|6.09 MB
|Davomiyligi:
|03:18
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|19-10-2026
Qo'shiq haqida
Sherzodbek Ishmuratovning «Birinchim (new version)» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:18, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 19-oktabrda qo'shilgan. Sherzodbek Ishmuratov ijrosida saytda jami 5 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Go'zal yor», «Ota-onangdan bo'lak», «Siylai rahm».
Sherzodbek Ishmuratov - Birinchim (new version) qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.