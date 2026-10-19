Sherzodbek Ishmuratov - Birinchim (new version)

Sherzodbek Ishmuratov — Birinchim (new version)
Ijrochi: Sherzodbek Ishmuratov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 6.09 MB
Davomiyligi: 03:18
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 19-10-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

Sherzodbek Ishmuratovning «Birinchim (new version)» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:18, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 19-oktabrda qo'shilgan. Sherzodbek Ishmuratov ijrosida saytda jami 5 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Go'zal yor», «Ota-onangdan bo'lak», «Siylai rahm».

Sherzodbek Ishmuratov - Birinchim (new version) qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00