Barno Sohibjamol - Qudalar galdi
|Ijrochi:
|Barno Sohibjamol
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|7.18 MB
|Davomiyligi:
|03:54
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|26-11-2026
Qo'shiq haqida
«Qudalar galdi» qo'shig'ini Barno Sohibjamol ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:54, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 26-noyabrda qo'shilgan. Bu Barno Sohibjamolning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Barno Sohibjamol - Qudalar galdi qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.