Sherzodbek Ishmuratov - Birinchim

Sherzodbek Ishmuratov — Birinchim
Ijrochi: Sherzodbek Ishmuratov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 6.09 MB
Davomiyligi: 03:18
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 19-10-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«Birinchim» — Sherzodbek Ishmuratov ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:18, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 19-oktabrda qo'shilgan. Sherzodbek Ishmuratov ijrosida saytda jami 5 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Go'zal yor», «Ota-onangdan bo'lak», «Siylai rahm».

Sherzodbek Ishmuratov - Birinchim qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00