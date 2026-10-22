Javohir Kenjaev - Voy man nima qilay

Javohir Kenjaev — Voy man nima qilay
Ijrochi: Javohir Kenjaev
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 6.2 MB
Davomiyligi: 03:22
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 22-10-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

Javohir Kenjaevning «Voy man nima qilay» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:22, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 22-oktabrda qo'shilgan. Javohir Kenjaev ijrosida saytda jami 2 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Jim yotay», «Kim tanisa RASULULLOHNI (S.A.V)», «Muhabbat». Bu Javohir Kenjaevning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Javohir Kenjaev - Voy man nima qilay qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00