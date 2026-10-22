Javohir Kenjaev - Voy man nima qilay
|Ijrochi:
|Javohir Kenjaev
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|6.2 MB
|Davomiyligi:
|03:22
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|22-10-2026
Qo'shiq haqida
Javohir Kenjaevning «Voy man nima qilay» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:22, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 22-oktabrda qo'shilgan. Javohir Kenjaev ijrosida saytda jami 2 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Jim yotay», «Kim tanisa RASULULLOHNI (S.A.V)», «Muhabbat». Bu Javohir Kenjaevning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Javohir Kenjaev - Voy man nima qilay qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.