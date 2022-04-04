Sherxon - Qashqadaryo yigitlari
|Ijrochi:
|Sherxon
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|804
|Hajmi:
|2.63 MB
|Davomiyligi:
|02:43
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|04-04-2022
Qo'shiq haqida
«Qashqadaryo yigitlari» qo'shig'ini Sherxon ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:43, sifati 128 kbps, saytga 2022-yil 4-aprelda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 804 marta tinglangan. Sherxon ijrosida saytda jami 33 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «May», «Bir shisha sharob», «Bering shisha sharob».
Sherxon - Qashqadaryo yigitlari qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.