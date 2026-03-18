Asliddin Isoqov - Qashqadaryo yigitlari
|Ijrochi:
|Asliddin Isoqov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|19
|Hajmi:
|6.87 MB
|Davomiyligi:
|03:44
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|18-03-2026
Qo'shiq haqida
«Qashqadaryo yigitlari» qo'shig'ini Asliddin Isoqov ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:44, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 18-martda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 19 marta tinglangan. Asliddin Isoqov ijrosida saytda jami 7 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Peshonangda bori bo’ladi», «Yuragim», «Aylading».
Asliddin Isoqov - Qashqadaryo yigitlari qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.