Shahlo Salayeva - Toparmikansiz
|Ijrochi:
|Shahlo Salayeva
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|4.28 MB
|Davomiyligi:
|02:19
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|25-11-2026
Qo'shiq haqida
«Toparmikansiz» — Shahlo Salayeva ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:19, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 25-noyabrda qo'shilgan. Shahlo Salayeva ijrosida saytda jami 15 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Ko'r bo'lasan», «Yomon qiz», «Nega». Bu Shahlo Salayevaning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Shahlo Salayeva - Toparmikansiz qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.