Ozoda Nursaidova - Toshkent yigitlari
|Ijrochi:
|Ozoda Nursaidova
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|1 364
|Hajmi:
|4.19 MB
|Davomiyligi:
|03:52
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|18-01-2018
Qo'shiq haqida
«Toshkent yigitlari» — Ozoda Nursaidova ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:52, sifati 128 kbps, saytga 2018-yil 18-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 1 364 marta tinglangan. Ozoda Nursaidova ijrosida saytda jami 217 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Alamlar», «Jichcha yomonman», «Yomg’irlarda».
Ozoda Nursaidova - Toshkent yigitlari qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.