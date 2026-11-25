Sardor Mamadaliyev - Gunohkor
|Ijrochi:
|Sardor Mamadaliyev
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|5.69 MB
|Davomiyligi:
|03:05
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|25-11-2026
Qo'shiq haqida
«Gunohkor» — Sardor Mamadaliyev ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:05, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 25-noyabrda qo'shilgan. Sardor Mamadaliyev ijrosida saytda jami 178 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Bir kecha qolgin», «Begonalarmiz», «Birovning ayoliga ko’z tikmang». Bu Sardor Mamadaliyevning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Sardor Mamadaliyev - Gunohkor qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.