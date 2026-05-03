Dilshodjon Yuldashev - Qo’qonni mard yigitlari
|Ijrochi:
|Dilshodjon Yuldashev
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|3
|Hajmi:
|6.96 MB
|Davomiyligi:
|03:47
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|03-05-2026
Qo'shiq haqida
«Qo’qonni mard yigitlari» qo'shig'ini Dilshodjon Yuldashev ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:47, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 3-mayda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 3 marta tinglangan. Bu Dilshodjon Yuldashevning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Dilshodjon Yuldashev - Qo’qonni mard yigitlari qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.