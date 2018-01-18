Setora - Aytolmasman

Setora — Aytolmasman
Ijrochi: Setora
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 1 440
Hajmi: 3.94 MB
Davomiyligi: 03:35
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 18-01-2018
Skachat

Qo'shiq haqida

Setoraning «Aytolmasman» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:35, sifati 128 kbps, saytga 2018-yil 18-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 1 440 marta tinglangan. Setora ijrosida saytda jami 161 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Kel», «Vafodoring», «Qora».

Setora - Aytolmasman qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00