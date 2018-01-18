Setora - Aytolmasman
|Ijrochi:
|Setora
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|1 440
|Hajmi:
|3.94 MB
|Davomiyligi:
|03:35
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|18-01-2018
Qo'shiq haqida
Setoraning «Aytolmasman» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:35, sifati 128 kbps, saytga 2018-yil 18-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 1 440 marta tinglangan. Setora ijrosida saytda jami 161 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Kel», «Vafodoring», «Qora».
Setora - Aytolmasman qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.