Izzatbek Holiqov - 20 sevib qoldim 30 yoshni
|Ijrochi:
|Izzatbek Holiqov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|13 438
|Hajmi:
|4.66 MB
|Davomiyligi:
|02:32
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|01-11-2025
Qo'shiq haqida
«20 sevib qoldim 30 yoshni» — Izzatbek Holiqov ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:32, sifati 256 kbps, saytga 2025-yil 1-noyabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 13 438 marta tinglangan. Izzatbek Holiqov ijrosida saytda jami 27 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Soxta Baxt», «Baxti qarolar», «O’zimdanam kotta qizni sevib qoldim». Qo'shiq quyidagi to'plamlarga kiritilgan: Terma qo'shiqlar.
Izzatbek Holiqov - 20 sevib qoldim 30 yoshni qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.