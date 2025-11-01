Izzatbek Holiqov - 20 sevib qoldim 30 yoshni

Izzatbek Holiqov — 20 sevib qoldim 30 yoshni
Ijrochi: Izzatbek Holiqov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 13 438
Hajmi: 4.66 MB
Davomiyligi: 02:32
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 01-11-2025
Skachat

Qo'shiq haqida

«20 sevib qoldim 30 yoshni» — Izzatbek Holiqov ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:32, sifati 256 kbps, saytga 2025-yil 1-noyabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 13 438 marta tinglangan. Izzatbek Holiqov ijrosida saytda jami 27 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Soxta Baxt», «Baxti qarolar», «O’zimdanam kotta qizni sevib qoldim». Qo'shiq quyidagi to'plamlarga kiritilgan: Terma qo'shiqlar.

Izzatbek Holiqov - 20 sevib qoldim 30 yoshni qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar
Bu qo'shiq to'plamlarda
Barcha to'plamlar
Terma qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00