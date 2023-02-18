Sanjar Eshaliyev - Yonimga qayt

Sanjar Eshaliyev — Yonimga qayt
Ijrochi: Sanjar Eshaliyev
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 307
Hajmi: 2.52 MB
Davomiyligi: 02:28
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 18-02-2023
Skachat

Qo'shiq haqida

«Yonimga qayt» qo'shig'ini Sanjar Eshaliyev ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:28, sifati 128 kbps, saytga 2023-yil 18-fevralda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 307 marta tinglangan. Sanjar Eshaliyev ijrosida saytda jami 5 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Yordam ber», «Sezdim», «Aytgin qanday». Bu Sanjar Eshaliyevning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Sanjar Eshaliyev - Yonimga qayt qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00