Sanjar Eshaliyev - Yonimga qayt
|Ijrochi:
|Sanjar Eshaliyev
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|307
|Hajmi:
|2.52 MB
|Davomiyligi:
|02:28
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|18-02-2023
Qo'shiq haqida
«Yonimga qayt» qo'shig'ini Sanjar Eshaliyev ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:28, sifati 128 kbps, saytga 2023-yil 18-fevralda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 307 marta tinglangan. Sanjar Eshaliyev ijrosida saytda jami 5 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Yordam ber», «Sezdim», «Aytgin qanday». Bu Sanjar Eshaliyevning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Sanjar Eshaliyev - Yonimga qayt qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.