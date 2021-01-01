Sanjar Eshaliyev
5 ta qo'shiq
#Pop musiqa
Tinglash
Mashhur
Yangi
Eski
A — Z
Sanjar Eshaliyev
Yonimga qayt
02:28
Sanjar Eshaliyev
Aytgin qanday
03:24
Sanjar Eshaliyev
Esla
04:00
Sanjar Eshaliyev
Yordam ber
02:35
Sanjar Eshaliyev
Sezdim
04:10
Bosh sahifa
»
Ijrochilar
»
Sanjar Eshaliyev
Yangi qo'shiqlar
Ollobergan Ortiqov — O'ynatamiz hammani
Baxtiyor Asatillaev — Endi yo'q
Baxtiyor Asatillaev — Sen mendan ket
Aziz Rametov — Samarqand darvozali
Muzik Aka — Chin sevgi
Murodjon Mashrabov — Kechir
Dilxumor — Yomg'ir
Наши Слёзы — Вот и пришла зима
Наши Слёзы — Я крест надену
MusicMix — Вай-вай-вай
MusicMix — Галина
Валя Про — Слава парням
BEST REACTOR — Не твоя
Ramzes — Я буду
Анжелика Маркиза — Года бегут игриво скачут
Yilning xitlari
Jaloliddin Ahmadaliyev — Yugurganniki mas Buyurganniki
Afruza — Olamda yo'q
AGA — Xushla mani
Jaloliddin Ahmadaliyev — Chaqirsam
Afruza — Ko'rolmaslar ko'rib qo'ysin bunday sevgi olamda yo'q
Yulduz Usmonova — Ashnaqa Dee, Ashnaqa Hozirgi bollar mashnaqa Pomada (feat. Abdul Malik Ergashov)
Jaloliddin Ahmadaliyev — Sen turganda
baqzhvn — Махаббатым (Lola cover Qazaq Edition)
Yangi trend — Bilmas edim, dard berar (O'zbek tilida)
Yulduz Usmonova, Xamdam Sobirov — Daryo daryo
Boburbek Arapbaev, Roshka — Duymasi
Umida Erkinova — Magan Unagan
Gulinur, Tolib Musofir — Gulixonim
Xamdam Sobirov — Chupa chupsim janim
Yulduz Usmonova — Layli (2026)
Mashhur ijrochilar
Jaloliddin Ahmadaliyev
Mirjalol Ne'matov
Xamdam Sobirov
Yulduz Usmonova
Ozoda Nursaidova
Sevinch Ismoilova
Xurshid Rasulov
Nodiraxon Subhonova
Gulinur
Dildora Niyozova
Tolib Musofir
Xurshidbek Qahhorov
Gut1k
Ulug'bek Yulchiyev
G'aybulla Tursunov
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00